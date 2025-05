Brasil: encontraron el cuerpo de un turista argentino en un acantilado de Florianópolis

José María Alday, un reconocido profesor e ingeniero agrónomo cordobés de 70 años, fue hallado sin vida en un acantilado de la zona de Lagoinha do Leste, en Florianópolis, Brasil. El hallazgo del cuerpo se produjo este domingo, luego de diez días de intensa búsqueda por parte de las autoridades brasileñas. En diálogo con La Voz del Interior, familiares de la víctima confirmaron este jueves que los restos hallados pertenecen a Alday.

Como reconstruyeron medios locales, Alday había viajado el 3 de mayo a la isla de Santa Catarina con la intención de visitar a un amigo que residía en el barrio Pântano do Sul. El 15 de mayo, emprendió una excursión por la reserva natural de Lagoinha do Leste y no regresó. Una cámara de seguridad lo captó ingresando al sendero, y un guardavidas lo vio en la playa ese mismo día. Desde entonces, no se tuvieron más noticias de él.

Fue justamente su amigo quien realizó la correspondiente denuncia por su desaparición ante las autoridades locales. A partir de allí, tanto la Policía como los Bomberos de Santa Catarina avanzaron con la búsqueda. Como contó su hija Sol en diálogo con ElDoceTV, Alday tenía pasaje de regreso a Córdoba para el sábado 17 de mayo.

El cuerpo del docente cordobés de 70 años fue avistado por rescatistas este sábado en una zona de difícil acceso. Las condiciones climáticas adversas impidieron su recuperación inmediata. Recién al día siguiente, los equipos lograron descender y recuperar el cadáver. La familia pudo confirmar su identidad tanto a partir del DNI y celular que llevaba consigo como las prendas que vestía -bermuda, camisa y ojotas-.

Mientras que las autoridades brasileñas continúan investigando las circunstancias detrás de su muerte, allegados a Alday gestionan por estas horas el traslado y repatriación de sus restos para poder despedirlo.

José María era docente de Física y Química, rector de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba y director de los colegios Maryland y Academia Argüello.

Antecedente

En febrero de este año, como informó LA NACION, el cuerpo de un joven argentino de 32 años, oriundo de Munro, fue encontrado a orillas del río Do Ponche, en el municipio de São Bonifácio, estado de Santa Catarina. Se trataba de Federico Bruni, que había desaparecido el lunes 27 de enero, cuando acampaba en una zona selvática.

El hombre, que se hospedaba en el camping Pandang, decidió un día acampar solo cerca del río Do Ponche. Un testigo declaró haberlo visto por última vez el miércoles 29 de enero. Notó que tanto el vehículo como la carpa de Bruni seguían en el mismo lugar y no había señales de él, por lo que alertó a las autoridades. La Policía local encontró su camioneta, documentos, celular y su perra Bujía, que nunca se separaba de él.

La búsqueda, que comenzó el jueves 30 de enero, contó con la participación de militares del Grupo de Búsqueda y Rescate y bomberos locales. El cuerpo fue hallado cinco días después en una zona de densa vegetación.

La principal hipótesis de las fuerzas de seguridad era que Bruni cayó al río o ingresó a bañarse y fue arrastrado por la fuerte corriente.