Quién es la esposa de Raphinha y su historia de amor: se conocieron de chicos y un viaje a Cancún lo cambió todo

El Mundial 2026 ya está dando sus primeros pasos, pero no sólo se habla de lo que sucede dentro de la cancha. Muchos fanáticos se preguntan por la vida personal de las futbolistas y, en ese ámbito, una de las historias de amor que más comentarios generó fue la de Raphinha y su esposa Natalia Rodrigues Belloli. El delantero brasileño y su pareja guardan un recorrido que vale la pena retomar.

Las esposas de los jugadores se roban todas las miradas (Foto: @taia_belloli)

Ambos comenzaron su relación varios años antes de que el futbolista nacido en Porto Alegre alcanzara reconocimiento internacional. Se conocieron de pequeños y fueron amigos durante gran parte de su vida. Natalia estuvo a su lado durante la etapa más desafiante de su carrera, cuando Raphinha todavía buscaba consolidarse en Europa tras sus pasos por Vitória SC, Sporting CP y luego Leeds United.

La pareja se conoce desde hace mucho tiempo

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en la relación fue el viaje que realizaron con sus amigos a Cancún en 2021. Esa escapada, que ambos compartieron públicamente en redes sociales, quedó señalada por sus seguidores como una etapa importante en la consolidación del vínculo: allí se produjo el flechazo y comenzaron su relación amorosa.

Con el crecimiento deportivo de Raphinha —que tiempo después lo llevó a FC Barcelona y a convertirse en una pieza habitual de la selección de Brasil— Natalia continuó siendo uno de sus apoyos más importantes, acompañándolo en cada mudanza, en los cambios de club y en los momentos decisivos de su carrera.

Taia le dejó un gran mensaje de amor en las redes sociales

“Raphael es mi opuesto, creo que nunca conocí a alguien tan diferente a mí. Soy una tormenta y él es mi calma. Raphael me enseñó que no resolvemos todo con un grito, que resolvemos las cosas con amor; me hizo cambiar del agua al vino, o me hizo encontrarme de nuevo con quien era cuando lo conocí hace años”, contó Natalia en su Instagram cuando se mostraron por primera vez juntos.

El pedido de casamiento de Raphina a Taia

La pareja decidió formalizar esa historia de amor y se casó en 2022, dando un paso más en una relación construida a lo largo del tiempo y atravesada por el crecimiento conjunto, tanto personal como profesional. Mientras que el futbolista creció profesionalmente con los años, también lo hizo Natalia como influencer: ya cosecha más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.

La pareja tuvo a su primer hijo en 2023 llamado Gael (Foto: @taia_belloli)

Con el tiempo también formaron una familia con la llegada de su primer hijo en 2023, llamado Gael. Los tres suelen mostrarse juntos en las redes sociales, con tiernas fotos que son muy celebradas por sus seguidores. Además, Natalia y el niño no se pierden ningún partido de Raphinha en el Barcelona, donde suele ser capitán.

Su historia suele ser vista como un ejemplo de compañerismo y crecimiento compartido: una relación construida desde los comienzos, fortalecida en cada etapa y sostenida mientras Raphinha se transformaba en una de las grandes figuras del fútbol brasileño actual.

Taia acompaña a Raphina en los partidos del Barcelona (Foto: @taia_belloli)

Ahora, Natalia acompañará a su pareja en una nueva cita mundialista con el conjunto brasileño. Hay una gran expectativa por cómo le irá a la selección verdeamarela en el Mundial, pero más allá del resultado deportivo, Raphinha se puede quedar tranquilo porque en su relación amorosa ya salió campeón.