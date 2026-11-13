Brutal golpiza en una pizzería de Córdoba: estaba sentado, vino un hombre, lo acusó y le empezó a pegar

Un hombre sufrió una brutal golpiza durante la noche del pasado viernes cuando esperaba su comida en una pizzería de Córdoba. El agresor, un profesor de rugby, lo acusó de mirar de manera “degenerada” a su mujer, lo amenazó de muerte y más tarde lo atacó a golpes hasta dejarlo inconsciente.

El hecho ocurrió cuando la víctima estaba sentada en el restaurante y levantó la vista de su celular al notar que entraban otros clientes. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, contó Mauro, el hombre agredido, en diálogo con el medio ElDoce.

Junto a la mujer caminaba su pareja, quien comenzó a reclamarle. “Me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, contó.

El video del momento de la agresión

Según explicó el hombre, la discusión terminó en ese momento y él volvió a mirar su teléfono. Mientras la mujer retiraba el pedido y su acompañante pagaba la cuenta antes de salir del comercio, el agresor se dio vuelta y lo amenazó. “Ahí yo pienso que él tenía premeditado pegarme. Cuando se va, me señala y me dice: ’Andá con mucho cuidado que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’ y ahí se me viene”, relató Mauro.

Después contó que decidió quedarse sentado al notar que el atacante era violento, pero que igual el hombre se abalanzó sobre él. “Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos, me da cinco o seis golpes, tengo miedo que la cabeza pegue contra la pared. Camino hacia atrás para alejarme del peligro”, detalló sobre el inicio de la secuencia.

El agresor avanzó nuevamente y empujó a la víctima hacia el depósito de la pizzería. “Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’. En el piso me pega una patada en el pecho y en el abdomen”, afirmó Mauro.

A Mauro le diagnosticaron una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda - El Doce

Durante todo el episodio, la mujer que acompañaba al atacante estuvo en la entrada del local sin intervenir. “Atinó a decir ‘Vamos Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”, señaló y agregó que tras la golpiza ambos se retiraron del comercio “como si nada”.

Tras el ataque, los empleados de la pizzería le entregaron los datos del auto en el que se fue la pareja. Mauro presentó la denuncia correspondiente y fue directo a un hospital, donde los médicos le hicieron una tomografía de cerebro y le suturaron las heridas. Según contó, le diagnosticaron una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda.

La víctima deberá esperar a que baje la inflamación en la zona afectada para que los médicos determinen si necesita una cirugía, además de cumplir con controles oftalmológicos cada 15 días.

“Estoy consternado, conmovido. Lo último que pensás es que te van a pegar de semejante forma al salir a comer una pizza. Me llamó la atención la frialdad de los dos. Ni reaccionó, eso me dejó pensando. Cómo alguien puede tener tanta desidia”, concluyó.