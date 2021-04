Buenos Aires Vacunate: me asignaron un turno y no lo vi, ¿ahora qué hago?

En lo que el Gobierno ya oficializó como el comienzo de la segunda ola de contagios de la pandemia del coronavirus, autoridades nacionales y provinciales avanzan en un plan de vacunación focalizado en inmunizar al mayor porcentaje de la población de riesgo. A través del programa Buenos Aires Vacunate, la provincia gobernada por Axel Kicillof -el lugar que hoy registra mayor cantidad de casos Covid-19 positivos en la Argentina- corre contrarreloj para inocular a los bonaerenses que desde fines de 2020 se inscriben para vacunase.

En los últimos días, personas inscriptas en el plan vacunatorio de la Provincia reportaron no haber recibido un aviso o notificación con el turno asignado, simplemente se encontraron tarde con una fecha vencida en la app Vacunate. ¿Perdieron el turno? ¿Qué deberían hacer? LA NACION se comunicó con autoridades del ministerio de Salud bonaerense para conocer los detalles. A continuación, todo lo que necesitás saber:

Los únicos dos canales habilitados para el proceso de inscripción del plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires son: a) la app V acunate; b) el formulario de Vacunate , en el sitio web de la Provincia . ¿Qué hago si no tengo acceso a ninguna de estas opciones? No hay organizaciones que manejen la inscripción, no obstante, Red Solidaria y demás organizaciones sociales y barriales ofrecen asistencia y, de ser necesario, acceso a plataformas para avanzar con el empadronamiento requerido.

¿Quiénes reciben turnos? La primera fase de asignación de turnos para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en la Provincia incluye a las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes, a los mayores de 60 años y al personal de salud, policial y docente. Tienen prioridad para vacunarse todas las personas que padecen enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y enfermedad renal crónica.

Ya te inscribiste o ayudaste a alguien a inscribirse en el plan vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, ¿y ahora? Fuentes de la Provincia indicaron que se notifica cuando está asignado un turno a través de la app Vacunate, del sitio web de la Provincia y/o vía mail, aunque por este último puede ser posible que ingrese como spam o correo no deseado . Por eso es muy importante chequear que las notificaciones de la aplicación estén activas.

Si entrás en la app, notás que tenías el turno asignado, pero está vencido, ¿lo perdiste? Hace unos días, las personas contaban sólo con 72 horas para ir a los centros vacunatorios y reclamar su dosis contra el coronavirus. Hoy, el ministerio de Salud bonarense estableció que todas las personas mayores de 60 años a las que se les haya expirado la cita para vacunarse en los últimos 15 días podrán presentarse en el vacunatorio que se les había asignado y solicitar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

¿Se pierden las vacunas de quienes no se presentan? Fuentes del ministerio de Salud a cargo de Daniel Gollan indicaron que esas dosis se utilizan para inocular al próximo en la lista del día.

Según pudo saber este medio, el porcentaje de personas que no descubren la asignación de turno con anticipación está en torno al 1% del total vacunado por día. Por ejemplo, el lunes después del fin de semana largo de Semana Santa, unas 500 personas no se presentaron para recibir la vacuna por no haber recibido notificación del turno a tiempo y generaron reclamos a la Provincia.

El ministerio de Salud informó ayer que ya se aplicaron 1.8 millones de vacunas contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 1.538.409 corresponden a la aplicación del primer componente, y 264.099 al segundo. Hasta ahora, unas 5.6 millones de personas se inscribieron para recibir la inoculación contra la enfermedad respiratoria.