Bullrich reafirmó su postura contra el recorte en discapacidad; difunden el cronograma de León XIV en el país

La senadora nacional Patricia Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad. No obstante, Bullrich aclaró que su intención es “generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”. Si bien Bullrich remarcó que la intención del oficialismo es eliminar las PASO, reconoció también que “tiene que haber un sistema de elección de candidatos”.

El Vaticano difundió el cronograma de la visita del papa León XIV a la Argentina. Llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde verá a Javier Milei. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil, y pronunciará su primer discurso en el país. Se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear.

Un estudio de largo plazo de la Universidad Austral notó que los estudiantes de entre 8 y 15 años evaluados en 2023 obtuvieron 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total que los de 2013, mientras que las habilidades verbales cayeron 8,4%. Los resultados de PISA 2025 aportan una fotografía todavía más reciente: casi 8 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo en Matemáticas y 6 de cada 10 tampoco lo hacen en Lectura y Ciencias.

Las fuerzas ucranianas lanzaron más de 1000 drones contra Rusia este fin de semana, incluido lo que fue calificado como el “mayor ataque de la historia” contra Moscú, mientras el país celebraba unas elecciones parlamentarias en las que ganó el partido de Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso contabilizó 1951 drones y ocho misiles de crucero derribados, con 2 muertos y una veintena de heridos.

Este domingo murió Presley Gerber, hijo de la pareja conformada por la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Al momento de su muerte, el joven de 27 años se encontraba internado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos.

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