Bullying: Horacio Rodríguez Larreta mostró las agresiones que recibe a diario

En el Día Mundial Contra el Bullying, Horacio Rodríguez Larreta publicó un fuerte video a través de sus redes sociales para concientizar sobre el problema. El jefe de Gobierno porteño decidió leerle a sus seguidores los mensajes de agravio que recibe por su calvicie.

“En el Día Internacional Contra el Bullying, reflexionemos, repensemos ciertas acciones, charlemos con nuestros hijos e hijas y prestemos atención a sus comportamientos. El cambio siempre empieza por casa”, escribió Larreta en su cuenta de Instagram.

Horacio Rodríguez Larreta mostró las agresiones que recibe a diario

La publicación fue acompañada por un video en el que se ve al mandatario porteño leyendo desde el celular varias de las agresiones que recibe a través de las redes sociales por su aspecto físico.

“Hay que cuidarse. Alto, flaco, gordo, petiso...eso no es lo importante. Lo importante es el corazón y los valores que tenemos”, termina diciendo Larreta.

Para completar, el spot concluye con la frase: “La opinión que tengan sobre otra persona no la define, pero sí puede hacerle mucho daño. Si no te gustaría sufrirlo, no se lo hagas a los demás”.

LA NACION