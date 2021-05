María Eugenia Vidal criticó el plan de vacunación y contó qué hará en las elecciones

María Eugenia Vidal fue una de las invitadas a la mesa de La Noche de Mirtha (eltrece) donde se debatió sobre el rol que está cumpliendo el gobierno nacional durante la pandemia, el plan de vacunación y el futuro de su carrera política.

“La gente siente que es una injusticia, que es una inequidad. Nos tienen que demostrar que están haciendo todo para acelerar un plan de vacunación que no fue como nos prometieron y que van a hacer todos los testeos que hacen falta”, manifestó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que también destacó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires: “Horacio planifica en base a la evidencia, no hace una discusión política. Son datos de un problema que todavía es desconocido. También expone todo ante la gente, sobre todo la calma. Eso a uno le da tranquilidad”.

Sobre la restricción a la presencialidad en las aulas, Vidal apuntó. “A la tarde, en el Ministerio de Educación decían que las escuelas no generaban contagios y que no se iban a cerrar, y esa misma noche el Presidente sacaba un decreto sin consultar a nadie. Lo primero que refleja esta prórroga fue que no eran 15 días como lo dijeron. No le pueden seguir pidiendo esfuerzo a la gente sin demostrar que están haciendo cosas”.

Otra de las comensales invitadas, la periodista Luciana Geuna, aprovechó asimismo la oportunidad para preguntarle si estaba evaluando presentarse como candidata en las próximas elecciones primarias. “Lo más importante ya lo decidí y le voy a poner el cuerpo a esta elección”, respondió sin dar más detalles.

“No lo va a decir acá, o quizá sí”, agregó la conductora Juana Viale. “Las PASO forman parte de las reglas electorales. Una cosa es la fecha que se puede entender que, por cuestiones sanitarias, tenga que redefinirse; y otra cosa son las reglas electorales, que no es bueno que se cambien en el mismo año de elección”, concluyó Vidal.

