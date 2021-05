La furia de Eduardo Feinmann por los spots oficiales por las vacunas : “¿Qué festejan?”

El conductor de El Noticiero de LN+, Eduardo Feinmann, criticó la campaña del Gobierno por la cantidad de vacunas que llegaron al país y lo comparó con la cantidad de pobres y muertos a raíz de la pandemia. El jueves pasado, el presidente Alberto Fernández recibió la entrega final del lote de un millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19. Ante el despliegue oficial hecho para tal momento, el periodista hizo, furioso, una fuerte comparación y apuntó a que se está haciendo campaña política pese a que el Gobierno lo niega.

“Por ahí este millón de vacunas era el complemento que tenían que hacer para llegar a los 10 millones de vacunas que festejaron como si fuera un gol en el campeonato de la Copa del Mundo. Es más, le pusieron la camiseta de Maradona y un 10... 10 Millones”, empezó el conductor.

“Se hizo una ‘mamarachesca’, ‘payasesca’. Lo llevaron al Presidente o llegó justamente”, dijo sobre el operativo que se montó para el recibimiento de las vacunas: “El Presidente fue solo para hacer una imagen para un spot. Apareció el spot del Presidente, porque primero hubo uno donde no estaba, en el que todos ponen las manitos de los 10 millones”, describió.

La indignación de Feinmann sobre la cantidad de vacunas que llegaron al país

Así, recordó que el Presidente dijo que no le gustaba hacer política con la pandemia. “A esos 10, yo podría decirles 9 -y 9 millones-, por ejemplo, son lo que tenían los bolsos de (José) López; o podría decirles que hay casi 34 mil muertos que hay en la República Argentina por los pocos cuidados de este Gobierno. El Presidente dijo que no le gustaba hacer política ni con las vacunas ni con el virus y ponen carteles en la vía pública. Además, se afanaron las vacunas y se las pusieron a los muchachos de La Cámpora, a las amigas de intendentes, a las amantes de algunos, a las queridas de otros y a los kumpas, cuando no les correspondía”, apuntó el conductor.

Por otra parte, hizo un recuento de la cantidad de vacunados en otros países y la comparó con la situación de la Argentina: “Es parte del relato K (de que no hay vacunas). El problema es que ellos hablan del desierto de vacunas porque no van admitir que son unos inútiles, son poco útiles en un momento tan delicado cuando tienen que cuidar la salud. Nueve meses estuvimos en detención domiciliaria”, expresó.

Para Feinmann, la segunda ola está pegando de una “manera brutal”, por la “ineptitud del Gobierno”. “¿Por qué no hacen así? 4-2″, expresó haciendo un ademán con las manos. “42 es el porcentaje de pobres en la Argentina. No me alcanzan los dedos de la mano para hacer 19, 19 millones de pobres. Hagan eso, en vez de los 10 millones, como si hubiéramos ganado el campeonato del mundo. ¡Una vergüenza! ¿Qué festejan? No hay nada que festejar. Nada”, apuntó, indignado.

