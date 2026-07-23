Buscan a un hombre que subió a un micro rumbo a Córdoba y desapareció

La Policía de Río Negro busca intensamente a un hombre de 38 años que desapareció tras subirse a un micro en Cipolletti con destino a Córdoba. Luis Daniel Gregori padece esquizofrenia y su familia advirtió que necesita atención médica y supervisión profesional.

Gregori tomó un colectivo desde su domicilio en el Alto Valle el pasado martes a las 16.30, reportó el medio local La Voz. Su destino era la ciudad de Córdoba. Sin embargo, en ese trayecto, su familia perdió contacto con él durante la tarde del miércoles. Las autoridades informaron que, cuando salió de su hogar, tenía una campera de neoprene azul con una franja naranja, un pantalón de jean y zapatillas azules.

El Destacamento N°114 del barrio Manzanar, en Cipolletti, compartió las características físicas de Gregori: mide 1,90 metros de altura, es de tez blanca, tiene ojos marrones y cabello castaño con barba, y usa anteojos. No tiene aros ni tatuajes. Además, sufre una esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos.

Buscan a Luis Daniel Gregori

La búsqueda continúa en desarrollo mientras las autoridades intentan reconstruir el recorrido que realizó Gregori tras su llegada a la terminal de colectivos.

También solicitaron a la población que cualquiera que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la comisaría más cercana o llame al 911 para colaborar con la investigación.

Otro caso que conmocionó a Río Negro

Un par de meses atrás un caso de desaparición también conmocionó a la provincia. Ana Lía Corte, una mujer de 52 años, se fue de su hogar en el barrio Rancho Grande, en San Carlos de Bariloche, el 8 de mayo entre las 11 y 12.30. Tras ello, su familia y allegados perdieron rastro de ella.

La mujer atravesaba un cuadro depresivo y se encontraba bajo medicación al momento de la desaparición. La preocupación de los familiares y autoridades creció frente a las bajas temperaturas que se registraron en ese fin de semana y por un antecedente de 2021, cuando Corte fue hallada cerca de una playa con hipotermia tras permanecer desaparecida durante varias horas.

Ana Lía Corte tenía 52 años y sufría un cuadro depresivo Facebook

La búsqueda se intensificó e involucró a más de 40 agentes de la Policía de Río Negro y de otras instituciones, como el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), las brigadas Montada y Rural, la Prefectura Naval Argentina, y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y Parques Nacionales.

El 27 de mayo el cuerpo de Corte fue hallado en un barranco cercano al cementerio municipal, en la zona sur de la ciudad, un lugar que había sido rastrillado previamente. Quienes alertaron por los restos humanos en el lugar fueron vecinos, que en un primer momento hablaron de “una persona mayor”. Luego se confirmaría que se trataba de la mujer de 52 años.