Buscan a un turista argentino que desapareció en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto acuática

La Prefectura del Puerto de Punta del Este inició durante la noche del jueves un operativo marítimo y aéreo para dar con el paradero de un turista argentino, que desapareció después de ingresar al mar con una moto de agua desde la zona de Portezuelo y no volver a la costa. De momento, dos embarcaciones de la fuerza de seguridad y dos aeronaves de Aviación Naval trabajan en el lugar, además de drones destinados al rastreo nocturno.

Según informó el medio local Cadena del Mar, el hombre fue identificado como Daniel Crisci y tiene 58 años. Había ingresado al agua en una moto de agua amarilla y, pasado un rato, no volvió a la costa, por lo que, alrededor de las 20, las autoridades alertaron sobre su desaparición.

La búsqueda continuará durante toda la noche para intentar dar con el paradero del turista desaparecido. A la medianoche del jueves, una embarcación de efectivos de seguridad estaba llegando a Rochar para reforzar el operativo.

Horas antes, el personal de la Prefectura había asistido a un yate que quedó varado contra las rocas en la zona de Playa Honda, ubicada en Isla Gorriti. Tras el operativo, las personas a bordo fueron auxiliadas y no se registraron heridos.

El hombre desaparecido tiene 58 años Gentileza: Prefectura Uruguaya

Un hecho similar ocurrió a principios de año, cuando un joven argentino de 30 años ingresó al mar en Punta del Este para ayudar a una amiga y desapareció, entre las playas Los Dedos y El Emir, donde está prohibido nadar. Finalmente, el cuerpo del hombre, identificado como Franco Toro y oriundo de Bahía Blanca, apareció cuatro días después, cuando fue visto flotando a aproximadamente 1500 metros de la costa por un grupo de guardavida, quienes reconocieron la identidad.

En esa ocasión, Sebastián Sorribas, subprefecto del Puerto de Maldonado, había advertido por la peligrosidad del mar: “Acá, en La Punta, las corrientes son complejas, porque es una bahía que da al océano. Tenés, por un lado, el mar que tira para afuera y, por el otro lado, dos corrientes de retorno que tiran para adentro, que son como dos calles perpendiculares a la costa. En los días sin oleaje es posible verlas. En un día como hoy no, por las olas”.