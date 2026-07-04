Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció en Belgrano

La dirección de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires busca a Josefina Flores, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez en el barrio porteño de Belgrano durante el partido de la selección argentina en el Mundial, que tuvo lugar este viernes.

Según pudo saber LA NACION, una cámara de seguridad la ubicó en la intersección de las calles de Cuba y Sucre a las 19 cuando volvía de la casa de una amiga. En tanto, su familia pudo contactarla por última vez a las 20, mientras se disputaba el partido. La comunicación se mantuvo vía WhatsApp. A partir de ese momento dejó de recibir mensajes y llamadas.

Su última conexión fue a las 20.06 del viernes. Habría decidido irse por sus propios medios de la casa de su amiga.

Josefina Flores

Ante esto, la familia hizo la denuncia ante la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad, que comenzó la búsqueda de inmediato. La carátula, por el momento, es de “averiguación de paradero”; investiga la División de Investigación de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia.

Josefina tiene la piel clara y es de contextura delgada, con el cabello rubio. Tiene el rostro ovalado, cejas finas y ojos oscuros; tiene brackets.

Si tenés alguna información, llamá al 4309-9700, interno 234153 o escribí un mensaje por WhatsApp al 115-821-4001.