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Se buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche a cambio de trabajar cuatro días a la semana en un hostel

Se encuentra abierta una convocatoria para aquellos que quieran tener una estadía en el sur argentino a cambio de atender la recepción de un hospedaje

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Un hostel de Bariloche busca voluntarios para trabajar durante cuatro días a la semana a cambio de hospedaje y comida
Un hostel de Bariloche busca voluntarios para trabajar durante cuatro días a la semana a cambio de hospedaje y comidaMartinez Marcelo

La ciudad de San Carlos de Bariloche es uno de los destinos favoritos, tanto de turistas nacionales como internacionales, para vacacionar y disfrutar de unos días de calma en pleno contacto con la naturaleza y con paisajes de ensueño de fondo. Pero ahora se extendió una oportunidad a voluntarios que quieran vivir gratis allí a cambio de trabajar en un hostel durante cuatro días a la semana.

Esta semana el sitio Workaway, que ofrece diferentes intercambios culturales y oportunidades laborales en distintas partes del mundo, compartió la búsqueda de una persona “activa, sociable y responsable” que hable inglés y español para trabajar en la recepción de un hostal de Bariloche. La jornada es de cuatro días a la semana y tres libres, y se ofrece hospedaje y comida.

Un hostel de Bariloche busca un voluntario para trabajar cuatro días a la semana a cambio de alojamiento y comida
Un hostel de Bariloche busca un voluntario para trabajar cuatro días a la semana a cambio de alojamiento y comida

En qué consiste el trabajo

  • Recibir a los huéspedes
  • Gestionar los registros de entrada y salida (check-in y check-out)
  • Brindar información
  • Participar en la vida cotidiana del hostel
  • Labores de limpieza y mantenimiento general cuando sea necesario

A cambio del voluntariado, el hostel ofrece alojamiento y la posibilidad de convivir con el resto de los huéspedes. A su vez, se incluyen comidas que, según el menú, contemplan un desayuno con pan, dulces y mermeladas caseros, café, té y mate, además de alimentos básicos no perecederos (pasta, arroz y legumbres) y una caja de verduras frescas a la semana. Además, cuentan con acceso a internet y, para los amantes de los animales, también con la presencia de Lila, una perra.

Aunque hay horarios por cumplir y la jornada laboral es de cuatro días, la propuesta incentiva a aprovechar los atractivos de la ciudad, por lo que los voluntarios contarán con tiempo libre para “explorar Bariloche, disfrutar de la naturaleza, conocer gente increíble y sentirte como en casa durante tu estancia”.

La propuesta laboral es de cuatro días por lo que los voluntarios tendrán tiempo libre para recorrer la ciudad
La propuesta laboral es de cuatro días por lo que los voluntarios tendrán tiempo libre para recorrer la ciudadmarcelo-martinez-11560 - LA NACION

Asimismo, los voluntarios podrán sumarse a las “actividades y excursiones locales de forma gratuita o con descuento” y, además, de acuerdo con el anuncio, tendrán la oportunidad de ganar un dinero extra a través de las comisiones por tours u organizando cenas en el hospedaje.

Para quienes estén interesados en aplicar, hay que tener en cuenta que es requisito tener tanto inglés como español fluidos. La inscripción a la convocatoria se puede seguir a través del sitio web. La estadía mínima es de un mes y la búsqueda se extiende desde octubre de 2026 a diciembre de 2027.

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