Se buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche a cambio de trabajar cuatro días a la semana en un hostel

La ciudad de San Carlos de Bariloche es uno de los destinos favoritos, tanto de turistas nacionales como internacionales, para vacacionar y disfrutar de unos días de calma en pleno contacto con la naturaleza y con paisajes de ensueño de fondo. Pero ahora se extendió una oportunidad a voluntarios que quieran vivir gratis allí a cambio de trabajar en un hostel durante cuatro días a la semana.

Esta semana el sitio Workaway, que ofrece diferentes intercambios culturales y oportunidades laborales en distintas partes del mundo, compartió la búsqueda de una persona “activa, sociable y responsable” que hable inglés y español para trabajar en la recepción de un hostal de Bariloche. La jornada es de cuatro días a la semana y tres libres, y se ofrece hospedaje y comida.

Un hostel de Bariloche busca un voluntario para trabajar cuatro días a la semana a cambio de alojamiento y comida

En qué consiste el trabajo

Recibir a los huéspedes

Gestionar los registros de entrada y salida (check-in y check-out)

Brindar información

Participar en la vida cotidiana del hostel

Labores de limpieza y mantenimiento general cuando sea necesario

A cambio del voluntariado, el hostel ofrece alojamiento y la posibilidad de convivir con el resto de los huéspedes. A su vez, se incluyen comidas que, según el menú, contemplan un desayuno con pan, dulces y mermeladas caseros, café, té y mate, además de alimentos básicos no perecederos (pasta, arroz y legumbres) y una caja de verduras frescas a la semana. Además, cuentan con acceso a internet y, para los amantes de los animales, también con la presencia de Lila, una perra.

Aunque hay horarios por cumplir y la jornada laboral es de cuatro días, la propuesta incentiva a aprovechar los atractivos de la ciudad, por lo que los voluntarios contarán con tiempo libre para “explorar Bariloche, disfrutar de la naturaleza, conocer gente increíble y sentirte como en casa durante tu estancia”.

La propuesta laboral es de cuatro días por lo que los voluntarios tendrán tiempo libre para recorrer la ciudad marcelo-martinez-11560 - LA NACION

Asimismo, los voluntarios podrán sumarse a las “actividades y excursiones locales de forma gratuita o con descuento” y, además, de acuerdo con el anuncio, tendrán la oportunidad de ganar un dinero extra a través de las comisiones por tours u organizando cenas en el hospedaje.

Para quienes estén interesados en aplicar, hay que tener en cuenta que es requisito tener tanto inglés como español fluidos. La inscripción a la convocatoria se puede seguir a través del sitio web. La estadía mínima es de un mes y la búsqueda se extiende desde octubre de 2026 a diciembre de 2027.