Cacerolazo hoy: los memes en contra de la suspensión de clases

Alberto Fernández anunció este miércoles restricciones más duras para frenar el rebrote de casos de coronavirus. Desde un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, informó que se suspenderán por dos semanas las clases presenciales y la circulación, entre las 20 y las 6 de la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que integran el conurbano bonaerense.

“En el AMBA he decidido que la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día sea restringida. No se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 y las 19 horas”, anunció el Presidente y continuó: “Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio o por búsqueda del consumidor en el lugar del local de comidas. Todas estas medidas incluyen la suspensión de clases. Durante dos semanas, y a partir del día lunes, van a adquirir su modalidad virtual”.

El cacerolazo contra las medidas, en las redes

La medida sorprendió a los padres, ya que el regreso a las clases presenciales había sido un reclamo que se extendió con fuerza durante todo 2020. Tras conocerse la noticia, las cacerolas empezaron a escucharse en distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires.

Almagro, Caballito, Devoto, Colegiales, Recoleta, Belgrano, Núñez y otros barrios porteños se sumaron a un cacerolazo espontáneo contra las medidas.

21:12. Asi responde la gente a las medidas de Alberto #Cacerolazo pic.twitter.com/pdaaW3lugq — Ale D'Carolis (@AleDCarolis) April 15, 2021

#AHORA | Cacerolazo en Ciudad de Buenos Aires contra las medidas anunciadas por Alberto Fernández para el AMBA #BuenosAires pic.twitter.com/7ap3998TEy — Fer Jaime (@feresjaime) April 15, 2021

Alto cacerolazo en Villa Crespo. La gente enojadisima. Seguramente la opo blanda rascándose el higo pic.twitter.com/n3vqN9txv6 — Fernan Montiel © (@fernanmontiel) April 15, 2021

Los memes del anuncio

No solo hubo bronca por las nuevas restricciones. Las redes sociales se colmaron de usuarios que, con humor y memes, se hicieron eco de las palabras del Presidente.

"Preservaré la salud de todos los argentinos y las argentinas, en especial los de CABA" Dale Alberto... pic.twitter.com/8VESvCxN0a — May (@MayJikon) April 15, 2021

Alberto Fernández suspende clases presenciales por 15 días y se restringe la movilidad entre las 20 y las 6 en el AMBA



Mood: pic.twitter.com/1jssZEHQ4y — Camm🏟️ (@camu912) April 15, 2021

Alberto Fernández mando fase 1? entran ustedes de vuelta muchachos. pic.twitter.com/5fGXAUHF7t — Chiro (@Ch1ro24) April 15, 2021

LA NACION