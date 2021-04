El duro presente del protagonista de “¿y Candela? ¿y la moto?”: sin trabajo y con las secuelas del accidente

En su película “De Roma con Amor”, a Woody Allen se le ocurrió jugar con la idea de qué pasaría si un hombre desconocido se convirtiera, de la noche en la mañana, en la persona más famosa del país. Algo así le ocurrió a José ‘Chipi’ Fernández, mejor conocido como quien popularizó la pregunta “¿Y Candela?, ¿y la moto?”, después de un choque que se transmitió en el programa Policías en Acción en 2009. Sin embargo, como le ocurrió al personaje interpretado por Roberto Benigni, la fama le trajo una suerte dispar. Ahora, 12 años después, su vida se volvió cuesta arriba: a la falta de trabajo la combate con el empuje para sacar a su familia adelante.

“Me olvido, me olvido, me olvido”

“Me empezó a dar miedo cuando empecé a salir a la calle y todo el mundo me saludaba; gente que en mi vida yo había visto. Cuando subía al bondi el chofer me decía: ‘No Candela, pasá, pasá’”, recordó en diálogo con LA NACIÓN de aquella fama repentina. Y todos querían sacarse una foto con su hija Candela. “Todo el mundo me pedía fotos con ella pero yo les decía que no”, aseguró sobre el cuidado que tenía con la exposición de la nena.

El protagonista de “¿y Candela? ¿y la moto?” que se hizo conocido tras el tragicómico momento en tv

Esas desconfianza no era, sin embargo, una característica propia de su personalidad o una reacción lógica ante esta nueva realidad; sino más bien una secuela por su accidente en moto. “Al tiempo el médico me dijo que iba a tener que hacerme estudios porque el accidente podía haberme dejado consecuencias; pero cuando uno está bien, y ve que puede caminar y hablar, ni bola les da a los médicos”, dijo. Y aunque hoy en día ya no teme salir de su casa, se lamenta que algunas consecuencias del accidente sigan apareciendo: “Se llama… no me acuerdo, no se me viene ahora a la cabeza… eso es lo que me dejó el golpe en la cabeza, me olvido, me olvido, me olvido”.

Tinelli y Di Palma: un país fanatizado con “Candela y la moto”

Claro que, el padre de Candela, no reniega de su particular fama, que lo llevó a conocer a personas que jamás hubiera tenido a su lado, como “uno más”. “En mi vida pensé que iba a estar hablando con Marcelo Tinelli. Estuve en el programa, y me dijo: ‘Hola José, ¿cómo estás?’. ¡Me conoció el chabón! Son pocos los que me dicen por mi nombre, todo el mundo lo tiene, como que te mira y ni bola te da, y él no es así”, relató contento.

¿Volvió a ShowMatch? No, por una desinteligencia de su manager, porque ante tal nivel de exposición llegó a tener uno. “Por la culpa de él no fuimos más, entonces lo eché. Quería plata por ir. ¡No puede ser! ¿Te mandó un mensaje Marcelo Tinelli para que vuelvas al otro día y vos le decís que no?”, se lamentó a la distancia. También hubo tiempo para los “fierros”. Marcos Di Palma, su ídolo, lo invitó a conocerlo y a subirse a su auto.

“Nos estamos muriendo de hambre”

Pasaron 12 años de haberse convertido en uno de los primeros virales argentinos. Sin embargo, el padre de Candela no la pasa bien. Las consecuencias de la pandemia hicieron que su carrera como DJ de fiestas y boliches se viera muy comprometida.

José 'Chipi' Fernández: más allá de "¿Y Candela? ¿y la moto?, su verdadera pasión es ser DJ

“Me llamaron para hacer una fiesta este sábado y con esto (las nuevas restricciones por el coronavirus) se tiró todo para atrás. El año anterior la pasé muy mal: no podía trabajar, todas las fiestas que tenía las rechazaba porque tenía miedo de que la denunciaran y viniera la policía”, relató José, quién empezó a rebuscársela haciendo muebles y, por desgracia, vendiendo los equipos con los que trabaja: “Tengo que hacerlo porque esto va para largo... prefiero venderlos y dedicarme a otra cosa. De algún lado tengo que sacar la plata para poder pagar la luz o para poder comer, se complicó”.

Su situación es, como él mismo describe, la de toda la industria de la música. “Nosotros, los sonidistas, los DJ, los que tienen bandas y demás, nos estamos muriendo de hambre”, aseguró enojado por la falta de ayuda y agregó: “Nadie nos da una mano, eso es lo que me da bronca. Cuando estaba todo bien venían todos a pedirte, hasta los mismos políticos te pedían que les hagas el sonido y les tenías que bajar el precio. Ahora que nosotros necesitamos de ellos, nada. Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara, pero siempre se lava la cara de ellos, ¿y el otro?”.

DJ Candela. José 'Chipi' Fernández al frente de las consolas; hoy, por las restricciones, no puede trabajar.