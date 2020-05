La provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de contagios sumaba hasta ayer a las 15 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Mientras aumentan los casos positivos de coronavirus Covid-19 en el país, un dato que se sigue de cerca es el de los profesionales de la salud contagiados que, hasta ayer, eran 960 entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Esto significa que, a 78 días del primer contagio, en los dos distritos con más infectados, cada dos horas un trabajador sanitario contrae el virus SARS-CoV-2.

Según los datos a los que accedió LA NACIÓN, la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de contagios sumaba hasta ayer a las 15. En total, los profesionales de la salud contagiados eran 531. Esto representaba el 18,3% de los 2890 casos positivos que hay en la jurisdicción bajo el mando Axel Kicillof.

En tanto, en la jurisdicción a cargo de Horacio Rodríguez Larreta , hasta hoy a las siete de la mañana eran 429 los profesionales sanitarios que habían contraído la nueva cepa del coronavirus. Esto representaba el 12,03% de los 3565 infectados.

"En la provincia de Buenos Aires tenemos menos contagios, por eso se sobredimensionan más los profesionales del sistema de salud. Por ejemplo, en La Plata, cerca del 40% de los infectados son del sistema de salud. Pero tiene que ver porque hay pocos casos y muchos hospitales", explicaron a LA NACION, desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Tanto autoridades gubernamentales como representantes de los médicos reconocen que, entre las causas que explican esta cifra, están la falta de capacitación de los profesionales y también la falta de materiales de protección de buena calidad.

"Es relativamente esperable porque en otros países mucho mejor organizados y con mejor sistema de salud que el nuestro ha habido un porcentaje alto de agentes de salud contagiados. En nuestro caso en particular, la información que tenemos es que la cantidad de material de protección personal que reciben los médicos es adecuada. La calidad, no tanto. Hay lugares donde la calidad no es la ideal", dijo a LA NACION Guillermo Cobian, titular de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba).

El médico agregó: "Creo que lo que ha faltado acá es una capacitación suficiente para el manejo de todo el material de protección. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en Bahía Blanca, con muchos casos por mal manejos internos de los profesionales, no por falta de elementos".

Por su parte, Jorge Gilardi, a cargo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), aseguró a LA NACION : "Hay tres temas. Por un lado, tenemos el tema de los protocolos que deberían ser únicos y específicos para cada sector sobre los elementos de protección personal. No es lo mismo para la Unidad Febril de Urgencias (UFU) que para una guardia o para una terapia intensiva. Por otro lado, tenemos el pluriempleo. Por ejemplo, los protocolos son distintos en una clínica y en un hospital. Por otro lado, está el tema de los traslados".

Gilardi diferenció entre los médicos y otros integrantes del equipo de salud. Según los datos de la AMM, solo hay 20 médicos positivos entre los 10 mil que trabajan en 34 hospitales municipales, y ocho en investigación. "Con la organización del trabajo, los elementos de protección personal, vemos que el porcentaje de médicos infectados es razonablemente lógico con el lugar donde están trabajando. Pero ellos interactúan con camilleros y enfermeros. También se debe cuidar mucho los lugares de trabajo", dijo.

Para Cobian, el factor fundamental no es la falta de material, sino la capacitación para el manejo interno en las clínicas y hospitales. "Estamos trabajando mucho en ese tema. Incluso, estamos en contacto con los médicos de España y allá, donde los materiales de protección sobran en cantidad y calidad, también se contagiaron mucho por este mismo tema", dijo el titular de Femeba, y agregó: "La falta de cuidado y seguimiento de protocolos: el Estado no ha capacitado a los trabajadores lo suficiente".

En cambio, Gilardi cree que hoy los profesionales de la salud están mejor preparados y eso llevaría a que disminuyan los contagios horizontales (entre médicos) y que suban los verticales (de paciente a médico). "Hace un mes y medio que los médicos pueden haber estado más relajados y generado contagios entre nosotros. Pero eso no sucede ahora y aumentó el contagio vertical. Se está invirtiendo la ecuación", dijo, y agregó: "Hoy el médico está muy atento. Lo que le recomendamos, por el paciente y por ellos, es que si los elementos de protección correctos no están en el momento, deriven a la persona. Tienen que atenderse con los parámetros correctos para que no se arrase con los profesionales de la salud".

Lo que significa un médico infectado

Al ser consultado sobre lo que significa un personal de salud infectado, Cobian analizó: "Es una persona que se contagió trabajando para el resto de la sociedad, eso lo diferencia de la población en general. Pero aunque no se contagie, si tiene que estar aislado es un elemento menos para luchar contra el virus".

Ante la misma pregunta, Gilardi agregó: "Primero, el coronavirus es tremendamente contagioso. Segundo, todos tenemos que tener un cuidado enorme. Incluso nosotros, que sabemos que es muy contagioso, tenemos un cuidado enorme y aun así nos contagiamos".

"Si nosotros que sabemos cómo cuidarnos aún nos contagiamos... Por eso, el que no es personal de salud tiene que entender el cuidado extremo que debemos tener todos y no relajarnos. Esto muestra lo que el virus es capaz si uno no se toma los cuidados extremos. Todos los cuidados son pocos, eso debe saber la población", cerró el titular de la AMM.