Cada vez hay más argentinos empadronados en el exterior: las dos causas y los países que lideran el ranking

En 2023, Carolina Romero tuvo que viajar durante horas para poder votar. De Montpellier, donde vivía, a la Embajada Argentina en Francia, ubicada en el centro de París, hay más de 700 kilómetros, que equivalen a un trayecto de 3.50 horas de tren y unos 150 euros de pasajes, entre ida y vuelta.

“Yo estaba muy convencida de que quería votar, entonces hice el esfuerzo, pero conocidos míos, a quienes les importaban un poco menos las elecciones o quienes simplemente no podían gastar esa plata, no votaron. De alguna manera, el voto quedaba restringido a la gente que vivía en las ciudades capitales”, detalla la joven cordobesa, de 33 años. Y suma, entre risas: “Lo peor es que hubo ballotage, así que tuve que volver”.

Este año, ni ella ni los demás 494.964 migrantes argentinos que forman parte del Registro de Electores Residentes en el Exterior deberán esforzarse tanto para poder votar: además de la opción presencial, en el consulado o la embajada correspondiente, tendrán la opción de emitir su voto por correo postal, desde sus casas. Así se dispuso en la reglamentación de la Ley de Boleta Única Papel (Nº19.945), sancionada en abril de este año.

Tanto fuentes gubernamentales como legisladores del PRO, partido que impulsó en el último tiempo diferentes proyectos para facilitar el voto desde el exterior, coinciden en que, al incorporar esta modalidad electoral, un mayor número de expatriados emitirá su voto en las elecciones argentinas del próximo 26 de octubre.

De acuerdo a los números compartidos que compartió el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, el pasado 26 de junio, en su última Sesión Especial Informativa en el Senado, los padrones del exterior crecen año a año, al menos desde 2015.

En 2023, los más grandes eran los de España (114.825 argentinos empadronados), Estados Unidos (101.253), Italia (23.797) y Brasil (22.068). Le seguían los padrones argentinos de Paraguay (20.976), Uruguay (20.611), Chile (20.253) y Alemania (11.500).

Un padrón exterior que no deja de crecer

Año tras año, hay cada vez más argentinos en el padrón electoral exterior. De 2015 hasta 2025, el registro creció un 35%. Solo en los últimos dos años, de 2023 a 2025, el crecimiento fue del orden del 10%. Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirman para este año un número récord: hay actualmente 494.965 migrantes argentinos habilitados a emitir su voto desde el extranjero. En 2023 eran 451.060.

La pregunta que surge de manera casi automática es: ¿Por qué? Tanto fuentes gubernamentales como legisladores consultados lo atribuyen a dos causas: por un lado, a un aumento progresivo de los migrantes argentinos, fenómeno que se registra, aunque sin números claros, desde hace por lo menos una década; y, por el otro, a un aumento del interés de los expatriados por las elecciones argentinas y por el rumbo político y económico del país en general.

“Pasan las dos cosas: el padrón aumenta porque hay gente que se va a vivir afuera y también porque hay gente que ya se había ido y se anota en el consulado para poder votar”, afirma el diputado nacional y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Fernando Iglesias (PRO), quien es, además, el impulsor de un proyecto de ley que busca garantizar el voto de los argentinos que viven afuera y que se encuentra a pocos pasos de ser tratado en el recinto.

Desde junio de 2017, tras la entrada en vigencia del decreto 403/17, todos los ciudadanos argentinos mayores de 16 años que realizan el cambio de domicilio al exterior en su DNI argentino son incorporados al Registro de Residentes en el Exterior y quedan automáticamente empadronados en el consulado argentino que les corresponda según el país y la región donde residen.

Sin embargo, no todos los expatriados realizan el trámite: gran parte de ellos no cambia el domicilio en su DNI argentino, dado que no es un requisito obligatorio para instalarse legalmente en otro país. Es por eso por lo que muchos argentinos que viven afuera siguen teniendo en su DNI su antiguo domicilio argentino y, por lo tanto, no están habilitados a votar. Según pudo saber LA NACION, hay quienes, en 2023, tras años viviendo afuera, se acercaron al consulado para hacer el trámite de cambio de domicilio en su documento argentino, con la intención de votar por primera vez desde el exterior.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), que solicita cada año al Poder Ejecutivo los datos de los argentinos radicados en el exterior, afirma que, en los últimos años, ante el cambio de rumbo político, hubo grupos de migrantes argentinos que comenzaron a interesarse cada vez más en la situación política y económica argentina, muchos, según ella, pensando en la posibilidad de volver en caso de observar mejorías.

¿Cuántos de los migrantes votan?

De acuerdo a las últimas estimaciones compartidas por Francos, que corresponden a 2023, hay cerca de unos 1.803.000 argentinos residiendo en el exterior. Es un número aproximado, creado a partir de estimaciones consulares, detalló el funcionario en el Senado.

Tomando como cierto este número, el nivel de empadronamiento todavía es bajo, del orden del 25%. Pero no solo eso: los legisladores consultados afirman que también es bajo el nivel de voto de las personas empadronadas.

Si bien en las últimas elecciones nacionales, en noviembre de 2023, se pudieron observar largas filas de argentinos esperando para emitir su voto en Madrid, Barcelona y Miami, el porcentaje de voto desde el exterior fue bajo: de un padrón exterior que en ese entonces era de 451.060 personas, votaron casi 51.000, es decir, un 11% de los migrantes argentinos empadronados.

Álvarez Rivero, quien fue la impulsora de la reincorporación del voto por correo postal para migrantes, cree que es muy probable que este cambio de modalidad electoral, que estará disponible en las elecciones de octubre próximo, aumente la participación electoral desde el exterior.

“Hay gente que en 2023 quería votar, pero que para llegar al consulado argentino correspondiente tenía que hacer 200, 500 o hasta 800 kilómetros, y entonces no fue”, dice.

Y suma: “Ahora, quienes quieran votar desde afuera, solo van a tener que bajarse una aplicación, imprimir la boleta única, meterla en un sobre y enviarla por correo al consulado unos días antes de las elecciones. Es una gran noticia para los argentinos que viven en el exterior”, afirma. La hija de la senadora vive en Montpellier, Francia, y en 2023 tuvo que hacer más de 700 kilómetros hasta París para poder votar.

El voto por correo

El voto por correo postal para expatriados, que ya había sido autorizado por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri y luego fue eliminado durante la presidencia de Alberto Fernández, volvió a entrar en vigencia el año pasado, al ser incluido en un artículo de la Ley Nº19.945 de Boleta Única Papel.

Álvarez Toledo considera que el voto de los argentinos en el exterior es potencialmente importante para el resultado de las elecciones. Ella misma hizo una estimación del impacto que los migrantes que residen en el exterior podrían tener en su Córdoba natal, en caso de que todos ellos emitieran un voto.

“En Córdoba tenemos aproximadamente el 10% de la población argentina. Entonces, de los cerca de dos millones de argentinos residiendo en el exterior, 200.000 podrían ser cordobeses. Si viven en el exterior, calculo que la mayoría están en edad de votar. En Córdoba, cada 100.000 votos ponés un diputado. Entonces, si todos votan, los cordobeses desde el exterior podrían poner dos diputados nacionales. Podrían tener una implicancia política enorme”, subraya.

Iglesias espera que su proyecto sea incluido en breve dentro del temario del recinto. “Hoy el voto en el exterior está garantizado por decreto, al igual que durante el macrismo. Llegó Alberto y eliminó el voto por correo, porque en el exterior, en aquel momento, el 80% votaba por Cambiemos y 20% por el peronismo. Por eso queremos que sea ley”, destaca. Y suma: “Hoy si sumás a la Libertad Avanza, el PRO y los radicales, tendrás, por lo menos, el 80% de los votantes del exterior”.

