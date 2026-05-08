Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este viernes 8 de mayo
En zona sur, el servicio se encuentra interrumpido por una medida de fuerza de los choferes; cuál es el reclamo y a quiénes afecta
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Los pasajeros que utilizan las líneas de colectivos que realizan su recorrido por la zona sur del conurbano bonaerense tienen afectado el servicio este viernes 8 de mayo por una medida de fuerza en la empresa Moqsa, que resiente notoriamente el servicio en el último día hábil.
De acuerdo a la información preliminar, el paro de colectivos se debe a un reclamo salarial de los choferes, que aducen no haber recibido el pago completo de los sueldos de este mes.
En tanto la empresa Moqsa sostiene que hubo un retraso en los subsidios, que habitualmente recibe del Estado nacional para solventar el gasto del servicio.
esta abstención de tareas impacta directamente en el servicio que prestan habitualmente ocho líneas, que circulan principalmente por zona sur del AMBA.
Cuáles son las líneas afectadas por el paro de colectivos del viernes 8 de mayo
Las siguientes son las líneas del servicios de transporte público de pasajeros que tienen interrumpido el servicio por el reclamo salarial de los choferes:
- 22
- 159
- 219
- 300
- 372
- 584
- 603
- 619
6.37hs— Alertas Transito (@AlertasTransito) May 8, 2026
🟢🚇 SUBTES → A horario
🟢🚆 TRENES → A horario
🐢Línea Belgrano Sur ramal Catán circula con demoras por problemas técnicos.
🔴🚍 PARO DE COLECTIVOS Abstención de tareas por falta de pago en las siguientes líneas: 22, 159, 219, 300, 372, 584 603, 619
+ info 🔗…
Se supo que algunas unidades de estas líneas sí funcionan, pero corresponden solo al 50% del total, por lo que la frecuencia se verá resentida este viernes, sobre todo en aquellas que suelen tener mayor demanda, como las que relizan el recorrido Quilmes- Retiro, o Berazategui- Retiro.
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