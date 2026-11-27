El calor ganará intensidad hacia el fin de semana en Buenos Aires, con una sucesión de jornadas cuyas temperaturas máximas superarán los 30°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Buenos Aires, el domingo 29 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 34°C.

Previo a ese pico del fin de semana, se registró una baja transitoria de las marcas durante el jueves. A partir de hoy, viernes 27 de noviembre, el termómetro volverá a subir y el ambiente cálido se mantendrá hasta el comienzo de diciembre. La previsión para la Ciudad no contempla precipitaciones en ninguno de los días del período informado.

Pronostico del tiempo

Cuándo será el día más caluroso de la semana

El SMN prevé que el domingo 29 registre una mínima de 23°C y una máxima de 34°C en CABA, el valor más elevado del pronóstico extendido. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación del 0% y vientos de 13 a 22 km/h.

El ascenso será gradual, ya que a partir de este viernes 27, la máxima alcanzará los 31°C, mientras que el sábado 28 llegará a los 33°C.

Las mínimas también aumentarán: pasarán de 19°C el viernes a 21°C el sábado y 22°C el domingo. Así, el fin de semana combinará tardes calurosas con temperaturas más elevadas durante las primeras horas del día.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores

Comienza el calor

Este viernes 27 marcará el regreso de las temperaturas por encima de los 30°C. El pronóstico indica 19°C de mínima y 31°C de máxima, con cielo parcialmente nublado y vientos de 13 a 22 km/h.

El sábado 28, la mínima subirá a 21°C y la máxima alcanzará los 33°C. La jornada tendrá períodos de sol y nubosidad, sin precipitaciones previstas.

Para ese día, los vientos soplarán a 7 a 12 km/h durante la madrugada y la mañana, y a 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche. Después llegará el pico del domingo, con los 34°C anticipados para la ciudad.

Provincias bajo alerta por lluvias en el norte del país

El mapa de alertas del SMN para este viernes

Con la aparición del calor, las precipitaciones en el norte del país se harán presentes. Según el SMN, la provincia de Misiones rige bajo alerta naranja por tormentas, junto con ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por otro lado, en Formosa y corrientes rige una alerta amarilla ya que se esperan tormentas aisladas con abundantes precipitaciones.