“Tengo miedo de no poder seguir estudiando el próximo cuatrimestre”, “¿Qué va a pasar con nuestra universidad?”, “¿Por qué nadie nos dice qué es lo que está pasando?”, “¿Van a cerrar la universidad?”, estas fueron algunas de las preguntas que los estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Belgrano (UB) se hicieron en los últimos días tras recibir un mensaje por Instagram que los alarmó.

La UB no cuenta con un centro de estudiantes, pero sí reúne a varios de sus alumnos en una cuenta privada de esa red social donde se comparte información oficial y no oficial sobre los asuntos de la institución.

El 17 de octubre llegó un mensaje a esa cuenta por parte de un usuario anónimo en el que advertía sobre los cambios de gestión que habían sucedido hacía pocos días. “Hola, buen día. No sé si se enteraron, pero Avelino Porto, junto al consejo de la fundación, echó ayer a Marcela Porto (la rectora, su hija) y a dos vicepresidentes. Tomó la decisión y hay planes de vender o cerrar la Universidad”, comenzó diciendo el usuario. Y alertó: “Les mandamos esto porque peligran el valor de los títulos y la emisión”. Fue a raíz de ese mensaje que la preocupación de la comunidad estudiantil creció. A pesar de que el cambio de gestión se había realizado el 12 de octubre, hasta el 18 no hubo ningún comunicado oficial que lo informara.

Al día siguiente de recibir aquel mensaje por Instagram, todos los integrantes de la UB recibieron una carta institucional firmada por Avelino Porto, fundador de la prestigiosa institución, quien se desempeñó como rector hasta 2021 y que en esa misiva anunciaba su regreso al rectorado.

Fue en agosto de 2021 cuando las autoridades de la UB eligieron como rectora a Marcela Porto. Dos años duró su gestión, que fue criticada por los alumnos consultados por LA NACIÓN.

En diálogo con este medio, Avelino Porto, que fue ministro de Salud y Acción Social de la Nación en 1991, aseguró que la UB no corre riesgo de cierre ni de venta. “A lo largo de todos estos años siempre ha habido inseguridades, no de parte nuestra, sino de la sociedad. En las últimas horas, hay un colegio en la provincia de Buenos Aires que anunció su cierre. Últimamente muchas instituciones corren riesgo de cierre y por eso la gente se intranquiliza”, argumentó. Y agregó: “Esta universidad es una fundación, no es una empresa comercial, porque la ley de universidades privadas, de la cual yo soy uno de los que contribuyó a que se dictara en 1958, prevé que estas entidades no pueden tener fines comerciales, sino que deben tener fines de otra naturaleza. A lo largo de todos estos años surgieron momentos de temor e inseguridades, que alguien, por algún tipo de revancha personal, no tanto contra la institución, sino contra las personas puso sobre la mesa. Nosotros siempre corremos para demostrar nuestra propia legitimidad”.

Según explicó Porto, fue su hija la que tomó la decisión de dejar la gestión y no fue una determinación de la junta directiva de separarla del cargo y hacerlo reasumir el puesto. “Hace dos años tuve que luchar contra una enfermedad muy breve, fue ahí cuando le pedí a Marcela que se hiciera cargo. Yo me empecé a poner bien y en un momento determinado ella consideró que se tenía que ir”, contó el integrante de la Academia Nacional de Educación.

LA NACIÓN intentó comunicarse con Marcela Porto, para saber las razones por las cuales dejó el rectorado, pero la única respuesta que brindó fue que prefería esperar unos días para hablar sobre la situación.

Sin embargo, fuentes cercanas a la UB señalaron a LA NACIÓN que los problemas que enfrenta esa casa de estudios superiores llevan meses. De forma discreta, por ejemplo, se inició un proceso de reducción de personal por cuestiones presupuestarias, que incluyó unificar en un solo puesto direcciones de más de una carrera.

Además, según confiaron alumnos, en estos últimos dos años bajó la calidad académica de la UB, que no es la misma que cuando Avelino Porto era rector, sino que empeoró.

La voz de los estudiantes

Un alumno del último año de la Facultad de Economía, quien prefirió no revelar su nombre, manifestó: “Lamentablemente la rectora anterior dejó caer bastante la institución. Hay que considerar que también fue golpeada por la pandemia, pero eso no es una excusa. En mi caso, en Económicas, se nos dejó de lado. El programa no se actualizó, no hubo un incentivo a que los profesores trajeran material innovador, sino que se cumplía con los mínimo y ya está”.

“Con el nuevo rector vamos a volver a tener rigidez a la hora de aprobar los exámenes y confiamos en que vuelvan a actualizarse los distintos programas”, sumó el estudiante.

Una alumna del anteúltimo año de la carrera de Psicología argumentó: “Hay muchos alumnos que no están enterados de estos cambios, que no les interesa, pero no es tema menor que cambie el rector y vuelva a ser Avelino. Con él la universidad estaba mejor, así que estamos contentos”.

“Yo no sé mucho de estos temas institucionales, pero sí me asusté cuando comenzaron los rumores de que iban a cerrar, fue durante muchos días que circularon distintas versiones”, contó la joven, de 22 años, que deslizó que se mencionaban nombres de otras universidades privadas como eventuales interesadas en adquirir la UB.

Alumnos de cuarto año de la carrera de Relaciones Internacionales también quisieron sumar su testimonio. “Se piensa que la hija no estaba manejando bien las cosas dentro de la institución y como había rumores de que iban a vender la universidad se necesitaba poner orden, por eso regresó Porto al rectorado”, dijo una de las estudiantes. “Fueron días de mucho caos y distintas especulaciones. No sabíamos si la facultad iba a cerrar, si íbamos a poder seguir estudiando el próximo cuatrimestre, todo lo relacionado a la universidad se volvió un gran signo de interrogación porque además vimos la partida de varios docentes en los últimos meses”, describió otro estudiante.

A esos comentarios de los estudiantes, quienes prefieren no identificarse para evitar inconvenientes dentro de la institución en la que se están formando, Porto respondió no haber recibido ningún comentario por parte de los alumnos de la UB sobre que ha bajado la calidad académica en los últimos años. “Realmente yo no lo registré y habría que hablar con ellos para ver en qué creen que se perdió la calidad, porque si es así, yo tengo la obligación de trabajar para recuperarla”, concluyó el rector.

