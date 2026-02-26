Cambio en el calendario de vacunación: el Gobierno adelanta la segunda dosis de la triple viral

El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral. La normativa establece que se aplicará entre los 15 y los 18 meses de vida. La medida modifica el Calendario Nacional de Vacunación y deja sin efecto el esquema que fijaba esa dosis vinculada al ingreso escolar. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 339/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios en el esquema obligatorio previsto por la Ley 27.491 y redefine el momento de aplicación de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Según el texto oficial, la primera dosis continuará administrándose a los 12 meses, mientras que la segunda deberá aplicarse entre los 15 y 18 meses de edad para todas las personas que habitan el territorio nacional.

El Ministerio fundamentó la modificación en la necesidad de reducir el período de susceptibilidad en la población infantil. De acuerdo con los considerandos, la vacuna triple viral requiere dos dosis para alcanzar niveles óptimos de inmunidad individual y colectiva. El esquema vigente hasta ahora contemplaba un intervalo de varios años entre la primera y la segunda aplicación, ya que esta última se administraba al ingreso escolar, a los 5 años.

En ese marco, la cartera sanitaria sostuvo que adelantar la segunda dosis permite fortalecer la protección temprana en una etapa de alta vulnerabilidad y reducir el riesgo frente a la eventual reintroducción del sarampión. También indicó que la evidencia epidemiológica, tanto nacional como internacional, respalda la aplicación oportuna de esquemas completos como una de las herramientas más eficaces para prevenir brotes y limitar la transmisión en caso de importación viral.

La resolución recuerda que el sarampión, la rubéola y la parotiditis son enfermedades inmunoprevenibles de alta transmisibilidad y con potencial de generar complicaciones graves, especialmente en niños que no cuentan con un esquema completo. Además, señala que la reducción sostenida de casos en la Región de las Américas estuvo asociada a la incorporación de la vacuna triple viral en los calendarios oficiales y a la implementación de estrategias sistemáticas de vacunación.

El texto también prevé una etapa de transición. Los niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive completarán la segunda dosis a los 5 años de edad, conforme al esquema anterior. De este modo, se evita la superposición abrupta de grupos etarios y se ordena la adecuación progresiva al nuevo cronograma.

La medida cuenta con la evaluación técnica de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), órgano asesor en materia de políticas de inmunización.

La modificación entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica a todo el territorio nacional. El Ministerio dispuso además que, en los casos de esquemas incompletos, se proceda a completarlos conforme a las pautas vigentes.