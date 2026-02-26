Vuelve el tren a Tigre, pero no cumplirá su recorrido completo

Aunque se había anunciado que a partir del 1° de marzo se iba a restablecer de forma normal el servicio de los tres ramales ferroviarios de la línea Mitre, Trenes Argentinos anunciaron esta noche que el servicio entre Retiro y Tigre volverá ese día solamente hasta la estación Belgrano C. Recién una semana después, se completaría el recorrido entre ambas cabeceras.

En tanto, la empresa ferroviaria estatal sorprendió al informar que desde “el 1° y hasta el 7 de marzo" los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán hasta Belgrano R. Algo que sucede desde principios de año, cuando se cerró completamente el ramal a Tigre.

Argumentaron, que los tres ramales recién se restablecerán por completo a partir del “8 de marzo”. Hasta tanto, se realizarán pruebas complementarias con trenes y capacitaciones que “permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”.

El nuevo cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre Trenes Argentinos

Según señalaron, las obras en el ramal Tigre permitieron renovar 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Las obras que se extendieron durante estos dos primeros meses de 2026, formaron parte del “Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circula el servicio”. Trenes Argentinos anunciaron que “se prevé que, con el avance de la obra, el ramal Tigre reducirá aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje para mitad de año; mientras que para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos de lo que se emplea actualmente para unir Retiro y la terminal bonaerense”.

En tanto, indicaron que “la obra de renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio".

Asimismo, ampliaron: “En lo que respecta a las tareas de modernización del ingreso de trenes a Retiro, que se encuentra en su etapa final, continuará una semana más (entre el 1° y 7 de marzo) para ejecutar las pruebas con el personal de señalamiento, conductores y finalizar las capacitaciones necesarias“.

Recordaron que la suspensión del servicio entre Tigre y Retiro y el recorte de las formaciones de los otros dos ramales que concluyen por ahora en Belgrano R, se realizaron “durante el período en que disminuye la cantidad de pasajeros por ser verano y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio, al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas”.

Los ramales a josé León Suárez y Mitre llegarán a Retiro recién a partir del 8 de marzo Ricardo Pristupluk

Entre las tareas efectuadas, se cuenta la “renovación integral de vías en 7,7 kilómetros del tendido, en zonas topográficas de difícil acceso y en las cuales las tareas no pueden ejecutarse durante períodos cortos de tiempo en ventanas nocturnas o en fines de semana”, indicaron desde la empresa estatal de transporte público. Y justificaron: “Si estas obras se realizaran de manera parcial, los plazos se extenderían hasta tres veces más, provocando más afectaciones acumuladas para los usuarios”.

En tanto, se anunció que “la obra del nuevo ingreso de trenes a Retiro alcanzó un 88% de avance y se encuentra en su etapa final, que requiere la instalación del último equipamiento y el traspaso de la tecnología del señalamiento antiguo al renovado sistema. Este proceso necesitó de la desconexión del sistema existente y la conexión del nuevo, periodo en el que no fue posible que circulen trenes por los riesgos que implican en la operación”.

Se añadió que “se avanzó en la instalación de señales, cables y sistema en el Cabín de Empalme Maldonado para hacer el ‘vuelco’ al nuevo sistema. Durante esta etapa se continúa trabajando en la capacitación del personal sobre la nueva infraestructura”.

Y recordaron que las obras forman parte de la “Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional, de renovación integral de vías en el ramal Tigre, que no se ejecutaba desde hace más de 40 años, y la readecuación del sistema de señales del ingreso a Retiro, que contaba con más de 100 años de antigüedad, permitirán incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio de la línea Mitre”.