El Gobierno autorizó a una nueva empresa a operar vuelos privados

El Gobierno autorizó este martes a una nueva empresa a explotar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, tanto dentro del país como hacia el exterior. La medida fue oficializada a través de la Disposición 8/2026, publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, la sociedad anónima no tiene exposición pública ni informó con qué aviones operaría.

La norma habilita a la empresa Oritroy Sociedad Anónima a prestar vuelos no regulares, es decir, servicios chárter o bajo demanda. La autorización incluye transporte de pasajeros y cargas “de forma combinada”, para trayectos internos e internacionales.

Según el texto oficial, la empresa acreditó capacidad técnica y económico-financiera, además de cumplir con los requisitos establecidos por el Código Aeronáutico para obtener una autorización aerocomercial.

De todos modos, Oritroy —con domicilio en el barrio porteño de Caballito— aún no está habilitada para operar vuelos. Antes deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, trámite que deberá completar dentro de los 180 días corridos desde la autorización oficial. En caso de incumplimiento, el Estado podrá intimarla por única vez y, si la situación persiste, la autorización quedará sin efecto.

Fuentes del Gobierno reconocieron que se trata de una empresa “muy pequeña” y no brindaron mayores precisiones sobre el proyecto.

La medida se enmarca en el Decreto 599/2024, con el que la administración de Javier Milei modificó el acceso a los mercados aerocomerciales y flexibilizó el ingreso de nuevos operadores. Ese esquema contempla autorizaciones para servicios regulares y no regulares, nacionales e internacionales, además de actividades aeroportuarias.

La resolución también menciona una disposición de 2024 que simplificó los trámites para operadores con aeronaves de hasta 19 plazas, que permitió iniciar simultáneamente la autorización comercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.

Una empresa sin antecedentes

La disposición no detalla con qué flota prevé operar Oritroy ni cuál será su modelo de negocios.

La empresa, identificada con CUIT 30-71919293-5 y con domicilio en Doblas 955, no registra hasta ahora una presencia relevante en el sector aerocomercial. Tampoco trascendieron quiénes integran la sociedad ni cuál será su estrategia para ingresar al mercado.

Un antecedente similar fue el de Domus Airways S.A., una empresa aérea estadounidense fundada por un empresario argentino, que recibió autorización para operar rutas nacionales e internacionales pese a no haber realizado vuelos desde su creación, en 2018.

A través de la Disposición 15/2025, el Gobierno habilitó a la compañía —con base en Florida— a operar diez rutas. Según se informó entonces, proyectaba utilizar aeronaves con capacidad para entre 60 y 120 pasajeros.

Domus Airways (Imagen ilustrativa)

El dueño de Domus es Damián Toscano, fundador también de Alas del Sur, una aerolínea con base en Córdoba que llegó a obtener más de 30 rutas habilitadas en 2017, aunque nunca incorporó aviones ni comenzó a operar.