El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de junio

El Gobierno oficializó aumentos en las tarifas de electricidad que aplicarán Edenor y Edesur desde el 1° de junio, al aprobar nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales con y sin subsidio, y actualizar los componentes de distribución reconocidos a ambas compañías. Las medidas también mantienen el esquema de subsidios energéticos vigente para los hogares alcanzados por ese beneficio. Hizo lo propio con respecto a las tarifas de gas.

Las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE), publicadas este viernes en el Boletín Oficial, establecieron los cuadros tarifarios que deberán aplicar ambas distribuidoras en sus respectivas áreas de concesión a partir del próximo mes. Las normas alcanzan a usuarios residenciales, comercios, alumbrado público, grandes demandas, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios generadores.

Para los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría de menor consumo (R1), Edesur fijó un cargo variable de $145,404 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $146,551 por kWh. En tanto, para los usuarios residenciales alcanzados por subsidios, los valores serán de $70,513 por kWh en Edesur y de $71,518 por kWh en Edenor para el bloque de consumo bonificado.

Los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuarán recibiendo asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales durante junio. Las resoluciones también incorporan una bonificación adicional extraordinaria del 11,97% para los beneficiarios del sistema, que se suma a los descuentos generales previstos por la normativa vigente. En tanto, el consumo que exceda los 300 kWh mensuales será facturado sin subsidio, utilizando los valores plenos correspondientes a cada categoría tarifaria.

Tarifa de electricidad (Freepik) Freepik

En Edesur, el valor reconocido como subsidio estatal para los primeros 300 kWh mensuales asciende a $74,891 por kWh. En Edenor, el monto fijado para ese mismo concepto es de $75,033 por kWh. Ambos importes deberán figurar en las facturas bajo la identificación “Subsidio Estado Nacional”.

Las resoluciones también aprobaron tarifas específicas para clubes de barrio y entidades de bien público, además de los valores correspondientes a los usuarios generadores que inyectan energía a la red eléctrica y los parámetros vinculados con compensaciones por calidad del servicio.

Por otra parte, las normas actualizaron los componentes de distribución reconocidos a las empresas. En ese marco, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur aumentará un 4,68% respecto de mayo, mientras que el de Edenor registrará una suba del 4,75%, de acuerdo con los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales de ambas distribuidoras.

En paralelo, mediante la Resolución 39/2026, ENERGAS también aprobó nuevos cuadros tarifarios de gas natural para los usuarios de Metrogas que regirán a partir del 1 de junio. La resolución mantiene la aplicación del régimen de subsidios y prorroga una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por el esquema.