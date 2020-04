Cambios en la UBA: entre la frustración y la pandemia

Recién el 1° de junio volverán las clases presenciales en la UBA Fuente: Archivo

Los estudiantes señalan que la modificación del calendario académico altera sus plantes de estudio; habrá retrasos en graduaciones y en inicios de carreras

Graduaciones frustradas de estudiantes avanzados. Ingresantes que no podrán cumplir con el anhelo de dar sus primeros pasos como universitarios. Cambios de planes. Incertidumbre sobre cómo seguir. Todo eso recae sobre los alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sus padres, afectados por la decisión del rectorado de posponer el ciclo lectivo para el 1º de junio, frente al avance del coronavirus. Aunque muchos comprenden la medida, e incluso la consideran correcta para contener la pandemia, no pueden evitar sentir cierta frustración.

Ignacio Bianchi tiene 27 años y está a una sola materia de convertirse en abogado. Aunque no pudo seguir con sus prácticas profesionales por el aislamiento obligatorio, sí continuó con la cursada en modalidad online. "Los profesores de mi materia están esperando que la Facultad de Derecho se expida sobre lo que dijo el rectorado de la UBA. No sabemos si van a seguir las clases virtuales o no. Estamos todos a la expectativa. Me parece injusto que pospongan el cuatrimestre ya habiendo arrancado. Todavía tengo la ilusión de recibirme este año", afirmó.

Parecida es la situación de Carola Baldoni, estudiante de Medicina de 25 años. Ya rindió las 37 materias teóricas de la carrera y ahora está haciendo el internado anual rotatorio, prácticas profesionales previas a la residencia. "Me quedaban dos meses. No los puedo completar hasta que se reanude toda la actividad. No puedo seguir yendo al hospital porque no soy personal de salud. Estoy en mi casa sin poder avanzar con mi carrera. Muchos compañeros míos no van a poder entrar al examen de residencia, que es una vez al año. Para muchos, atrasarse medio año implica atrasarse un año entero o un año y medio", explicó.

Ella también es ayudante de cátedra, y está dando clases virtuales. Algunas facultades, como Medicina o Derecho, decidieron continuar con la cursada en forma online. Pero otras no lo hicieron. La UBA tiene unos 320.000 alumnos, unos 30.000 docentes y sus facultades son autónomas. Estos factores dificultan centralizar un sistema de cursada virtual para toda la universidad. Y es por eso que, cada facultad debe definir cómo poner en práctica la readecuación del calendario establecida por el rectorado.

Algunas facultades ya se pronunciaron, como la de Sociales, que apunta a "garantizar que los dos cuatrimestres se cursen durante los meses de 2020". "Mi facultad [Ciencias Sociales] sacó un comunicado volviendo a generar más incertidumbre. Eso genera mucha ansiedad. Preferiría tener alguna certeza, aunque la medida no me parece mal. Recibirte un año más tarde es un problema mínimo frente a los sistemas de salud saturados por la pandemia. O lo que se vive en los barrios de bajos recursos", afirmó Agustina Wagner, de 22 años. Tenía pensado graduarse de licenciada en Ciencia Política en diciembre de este año.

Quienes también se ven afectados son los estudiantes que pensaban comenzar su carrera universitaria este mes, momento en el que estaba previsto el inicio del Ciclo Básico Común (CBC). Es el caso de Tomás Cronenberg, de 18 años. "Estaba muy emocionado por empezar una nueva etapa y tener que seguir esperando me baja la autoestima. Me anoté en UBA XXI, aunque todavía no hay novedades, para poder adelantar materias y estar más tranquilo. Sigo estudiando por mi cuenta para varias materias. La decisión de la UBA me parece correcta, pero podrían haberlo resuelto mejor", dijo el futuro estudiante de medicina.

Algunos alumnos ingresantes optaron por inscribirse en UBA XXI, la plataforma virtual con la que ya cuenta el CBC. También hay quienes consideran cambiar sus planes y comenzar el año próximo. "La idea de estar cursando o rindiendo en pleno verano me parece algo difícil de digerir. Estoy considerando también la posibilidad de tal vez no arrancar este año y empezar en abril de 2021. Cuando llegue el momento, en junio, esperemos que esté todo arreglado para retomar las clases", agregó Ignacio Graziano, también de 18 años, alumno del CBC de psicología.

La mayoría de los estudiantes admite que cursar en el verano será un problema, dada la falta de ventilación en la mayoría de las instalaciones de la universidad.

Entre los padres de los alumnos, hay quienes canalizaron en las redes sociales su frustración por el cambio del comienzo universitario de los hijos. Pero también hay quienes apoyan y entienden la medida adoptada. "Me parece prudente la medida de que se corra para adelante el ingreso. En un momento de pandemia debemos priorizar la salud. Un cuatrimestre en la vida de un estudiante que ingresa es poco significativo en relación al cuidado de la salud", dijo María Eugenia Fernández, de 50 años, madre de Ignacio Graziano.

"Me llama la atención que no hayan optado por entregar contenidos a través de una plataforma virtual. En el caso del CBC, no entiendo porqué no utilizan UBA XXI para todos los estudiantes. Podrían perfectamente disponibilizarla. Por ahí no está disponible para abrirla a todo el alumnado del CBC, pero termina siendo un tema tecnológico de ampliar servidores", explicó Alejandro Dingianna, un padre de 46 años cuyo hijo asiste al CBC.