Cómo inscribirme al CBC de la UBA este 2026

El Ciclo Básico Común (CBC) es el primer paso obligatorio para casi todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Está diseñado para preparar a estudiantes de todas las facultades antes de hacer su carrera elegida. Para este 2026, el proceso de inscripción está disponible hasta el 18 de febrero y se hace a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), lo que permite a los aspirantes gestionar su ingreso de manera remota.

Sin embargo, la complejidad del sistema y la rigurosidad de los plazos exigen que el estudiante esté atento a cada etapa del cronograma, dado que omitir un paso puede postergar el inicio de la cursada hasta el segundo cuatrimestre. Es sumamente importante para quienes ingresan por primera vez a la universidad o para quienes hagan un cambio en su carrera.

Todo lo que hay que saber para inscribirse al CBC de la UBA ANDOR BUJDOSO - 380204491

El ingreso a la UBA no es un trámite único, sino una serie de validaciones que comienzan con la identidad del alumno y terminan con la asignación de materias según la carrera elegida. Organizar la documentación con tiempo y entender la lógica de las plataformas digitales de la UBA permite transitar esta etapa con serenidad.

A continuación, los puntos clave para completar la inscripción al CBC 2026:

1 Etapas del proceso de inscripción

El camino hacia el CBC se divide en tres fases bien diferenciadas que todo aspirante debe completar para ser considerado alumno formal de la UBA:

Preinscripción online (TAD): es el primer paso donde se validan los datos personales mediante el sistema de Trámites a Distancia con el DNI. En este paso, se genera el legajo electrónico del estudiante.

es el primer paso donde se validan los datos personales mediante el sistema de con el DNI. En este paso, se genera el legajo electrónico del estudiante. Selección de sede y turno: una vez validada la preinscripción, el sistema habilita una ventana de tiempo específica para que el alumno elija su sede de preferencia (como Ciudad Universitaria, Puan o Drago) y la franja horaria deseada.

una vez validada la preinscripción, el sistema habilita una ventana de tiempo específica para que el alumno elija su sede de preferencia (como Ciudad Universitaria, Puan o Drago) y la franja horaria deseada. Presentación de documentación académica: se debe cargar de forma digital el título secundario legalizado por la UBA o, en su defecto, la constancia de título en trámite que certifique que no se adeudan materias.

Tutorial de inscripción al CBC

2 Requisitos y documentación necesaria

Para que el trámite sea exitoso, es fundamental contar con los archivos digitales en formatos compatibles (PDF o JPG nítidos). La UBA es sumamente estricta con la legibilidad de los documentos, por lo que se recomienda utilizar aplicaciones de escaneo en lugar de fotos comunes con el celular.

Los documentos indispensables son el DNI argentino vigente (o pasaporte para extranjeros), el título secundario original debidamente legalizado por el Ministerio de Educación y el comprobante de preinscripción que emite el sistema TAD. Si el título de secundario está en trámite, se puede presentar una constancia que acredite esto en un principio, pero luego se debe presentar el diploma a la UBA para seguir siendo alumno allí.

Un detalle no menor para este 2026 es que aquellos alumnos que terminaron el secundario en el exterior deben contar con la convalidación del título vigente antes de iniciar el proceso, un trámite que suele demorar varias semanas.

El período establecido para la recepción de la documentación en la sede del CBC es entre el 18 y el 26 de febrero.

3 Modalidades de cursada: presencial y UBA XXI

Es importante que el ingresante decida si va a realizar sus materias de forma presencial o a través de UBA XXI, la modalidad de educación a distancia. Muchos estudiantes optan por un sistema mixto para ganar flexibilidad horaria:

CBC presencial: requiere la asistencia a sedes y la inscripción se realiza por los canales tradicionales de la UBA.

requiere la asistencia a sedes y la inscripción se realiza por los canales tradicionales de la UBA. UBA XXI: tiene su propio calendario de inscripción y permite cursar materias de forma virtual, pero se rinden los exámenes parciales y finales de manera presencial. Es una excelente opción para quienes trabajan o viven lejos de las sedes principales. Muchos también lo realizan al mismo tiempo que su último año del secundario.

El CBC se puede hacer de forma presencial o remota

4 Recomendaciones para los ingresantes

Dada la masividad de la UBA, los sistemas suelen saturarse durante las últimas 48 horas de inscripción. Por esta razón, se recomienda completar la carga de datos lo antes posible.

Además, es vital conservar todos los números de expediente de TAD, ya que son la única prueba ante cualquier error en la asignación de materias o turnos.

Una vez confirmada la inscripción, el alumno ya forma parte de la comunidad universitaria más importante del país.