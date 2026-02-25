Cómo inscribirme en el SIU Guaraní

El sistema SIU Guaraní es un sistema de gestión académica utilizado en universidades argentinas públicas, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde el ingreso hasta la obtención del título, todas las interacciones con la institución pasan por esta plataforma.

Para este ciclo lectivo 2026, el proceso de matriculación se consolidó como un trámite íntegramente digital en casi todas las universidades publicas nacionales, lo que exige que el aspirante maneje con precisión las herramientas virtuales para no quedar fuera de los padrones.

Algunas universidades públicas usan este sistema para la gestión administrativa Shutterstock - Shutterstock

Incribirse al SIU Guaraní por primera vez puede resultar intimidante debido a la rigurosidad de sus pasos y la importancia de los plazos. Un error en la carga de un documento o la omisión de un click en el botón de confirmación puede invalidar una inscripción que solo abre una vez al año. Por este motivo, la planificación y el orden digital son muy importantes en esta etapa del calendario académico de febrero.

A continuación, la guía detallada para completar la inscripción en SIU Guaraní este 2026:

1 El proceso de preinscripción para nuevos ingresantes

El primer contacto con el sistema no se realiza como alumno, sino como aspirante. Para quienes inician una carrera este año, es necesario que hagan la preinscripción de la facultad elegida. En esta instancia, el usuario debe crear una cuenta con un correo electrónico personal que consulte con frecuencia, ya que allí recibirá las notificaciones de validación.

Es fundamental que los datos personales, especialmente el nombre completo y el número de DNI, se carguen correctamente, es decir, de manera idéntica a como figuran en el documento físico. El sistema utiliza estos datos para la emisión de títulos y certificaciones oficiales, por lo que cualquier discrepancia ortográfica puede generar problemas administrativos a largo plazo.

Una vez generado el usuario, se debe completar el formulario censal, que incluye datos socioeconómicos y de salud solicitados por el Ministerio de Educación.

2 Carga de documentación y validación digital

Una de las mayores ventajas del sistema en 2026 es la posibilidad de subir toda la documentación en formato digital, lo que permite eliminar las largas filas en las ventanillas de alumnos.

Sin embargo, para que el sistema acepte los archivos, se deben cumplir con requisitos específicos de formato y legibilidad:

Documento Nacional de Identidad: debe escanearse de ambos lados, preferentemente en un solo archivo PDF o JPG nítido.

debe escanearse de ambos lados, preferentemente en un solo archivo PDF o JPG nítido. Título secundario o constancia: si aún no se cuenta con el diploma, se debe subir la constancia de título en trámite o de alumno regular que especifique si se adeudan materias.

si aún no se cuenta con el diploma, se debe subir la constancia de título en trámite o de alumno regular que especifique si se adeudan materias. Foto carnet: debe ser una imagen tipo perfil, con fondo liso y buena iluminación. Esta será la que figure en el legajo digital del estudiante en la duración de su carrera universitaria.

debe ser una imagen tipo perfil, con fondo liso y buena iluminación. Esta será la que figure en el legajo digital del estudiante en la duración de su carrera universitaria. Certificado de salud: muchas facultades exigen un examen preventivo de salud que puede cargarse directamente en la plataforma.

Toda la documentación que se debe presentar para inscribirse en SUI Guaraní (Foto: Freepik)

3 Selección de propuesta y confirmación de inscripción

Una vez que el perfil de aspirante está completo, el siguiente paso es elegir la Propuesta Guaraní, que no es otra cosa que la carrera o tecnicatura a la que se desea inscribir. Es común que un alumno se inscriba a más de una carrera, por lo que el sistema permite gestionar múltiples propuestas bajo un mismo usuario.

Tras seleccionar la carrera, el sistema generará un comprobante de inscripción en formato PDF. Este paso es crítico, dado que el proceso no finaliza hasta que el usuario hace clic en finalizar y descarga dicho comprobante.

Este documento es el único respaldo legal que tiene el estudiante ante cualquier eventual falla del sistema o reclamo por falta de cupo en las comisiones. Es aconsejable guardar este archivo en la nube y tener una copia accesible durante las primeras semanas de cursada.

Recomendaciones para evitar errores en la inscripción al SIU Guaraní

Dada la alta demanda de usuarios durante la primera semana de febrero, es habitual que el sistema SIU Guaraní presente lentitud o caídas temporales.

Para evitar inconvenientes, se aconseja realizar los trámites en horarios de menor tráfico, como la madrugada o las primeras horas de la mañana. Además, es vital limpiar el caché del navegador o utilizar el modo incógnito si el portal presenta errores de carga constantes.

Además, es fundamental respetar los plazos institucionales y contar con toda la documentación digitalizada de antemano para hacer de la inscripción un trámite ágil y exitoso.