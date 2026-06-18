Campeonato de truco, jineteada, peña y baile: este es el festival a dos horas de CABA ideal para disfrutar el fin de semana del Día de la Bandera

El Día de la Bandera es una fecha especial en el calendario. A pesar de ser un asueto inamovible, que no se puede trasladar, muchas personas se preguntan qué hacer en esta jornada patria tan especial. Los planes pueden ser de los más variados como salir a comer, viajar o ir a una exposición musical, entre otros.

Dentro de un infinito abanico de variantes sobresale la Fiesta Grande de la Tradición en la ciudad de Lobos, a 290 kilómetros de Buenos Aires. En lo que será su quinta edición, la celebración incluye tres fechas con distintas actividades que nuclean a todo tipo de público.

Este 19, 20 y 21 se celebra la Fiesta de la Tradición en Lobos

Organizada por el Centro Nativo Acuyai, el evento se desarrollará este 19, 20 y 21 de junio en el campo de la Argentinidad ubicado en las intersecciones de calle de la Tradición y Barracas.

El espacio contempla el lugar para carpas, donde se jugará un tradicional campeonato de truco que abrirá el clima festivo el día viernes, y también será el epicentro de jinetes, tropillas y pruebas de mansedumbre los días sábado y domingo.

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La particularidad de cada jornada es que se cerrará con peñas y bailes, donde asistirán artistas regionales que le darán un color especial a fin de semana patrio. El domingo será la jornada central, con el acto oficial de apertura programado para las 9 h y un clásico almuerzo de camaradería a las 13.

En la cuenta de Instagram de @centronativo_acuyai se detallaron los precios para cada uno de los días. Hasta este miércoles 17, el pack de entradas para los tres días valía $40.000. A partir de este jueves, la entrada para el sábado y domingo cuesta $50.000, con la posibilidad de participar en los sorteos y el acceso a la carpa.

Jineteadas, exposiciones, campeonato de truco, entre otros eventos, le dan color a la quinta edición de la Fiesta de la Tradición

Para los interesados en ir solamente el domingo -el día del acto oficial- la entrada es de $30.000. Por otra parte, quienes deseen solo ingresar a la carpa los días viernes y sábado los valores son $10.000 y $15.000, respectivamente.

Día por día: cómo será el cronograma

Viernes 19

10 h: pruebas de mansedumbre.

14 h: rueda de potros en cuero tendido.

15 h: pialada de vacunos, puerta afuera, por equipos.

19 h: campeonato de Truco.

23 h: baile.

Sábado 20

9 h: prueba de riendas de mansos, clasificatorio para Fiestas Patrias de Saladillo.

10 h: prueba de riendas de damas, clasificatorio para Fiestas Patrias de Saladillo.

11 h: prueba de riendas potros, clasificatorio para Fiestas Patrias de Saladillo.

13.30 h: tropillas entabladas de niños.

14.30 h: presentación raza Petiso argentino.

15 h: rueda reservados en cuero tendido, 30 tropillas y jinetes de primer nivel.

19 h: peña y baile.

Domingo 21

9 h: apertura oficial de la fiesta.

9.30 h: rueda en categoría Clina, 30 tropillas y jinetes.

11 h: tropillas entabladas, más de 40 tropillas, clasificatorio para Jesús María.

13 h: almuerzo de camaradería.

14 h: rueda en categoría Bastos.

16 h: broche de oro en categoría Grupa, 10 tropillas y jinetes.

17 h: broche de oro en categoría Bastos, 10 tropillas y jinetes.

18 h: cierre con baile.