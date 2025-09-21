Bruschettas italianas: una versión mediterránea y exprés para salir del apuro

En la actualidad los seres humanos realizan diferentes tareas a lo largo de la semana y los días quedan abarrotados de obligaciones que nunca dejan lugar a la cocina casera. Es por ello que desde la gastronomía italiana se tomó a la bruschetta como una opción perfecta para no perder tiempo. Es una receta peculiar y famosa en todo el mundo porque demanda escasos minutos. Si bien, en sus principios fue tomada como un “antipasto” (entrada), ahora podés incluirla en tu vianda para ir al trabajo o si no sabés qué comer al mediodía. Aprendé cómo replicarla.

El origen de este tentempié surgió en los campos de Italia, cuando las familias hacían estirar el pan durante días. Cuando ya quedaba duro, lo tostaban y mojaban en aceite de oliva para darles sabor. Hoy en día las bruschettas son aliadas de los aperitivos.

La bruschetta consiste en pan tostado con queso mozzarella, tomate, aceite de oliva, ajo y albahaca, como cubierta (Fuente: Pexels)

Bruschettas mediterráneas para salir del apuro

Ingredientes:

300 g de pan de trigo duro cortado en rodajas.

500 g de tomates maduros.

20 hojas de albahaca.

250 g de mozzarella.

2 dientes de ajo.

Sal, a gusto.

Aceite de oliva extra virgen.

Paso a paso:

Cortá el pan en rodajas de 2 cm, colocalas en una bandeja para horno y envialas a fuego medio hasta que ambas caras queden tostadas. Mientras, lavá los tomates y cortalos en cubitos.

Poner los tomates en un bowl con la albahaca picada, el aceite de oliva y la sal.

Mientras el tomate se sazona, cortá la mozzarella en trozos pequeños y secalos con papel de cocina para absorber el exceso de leche. Luego, mezclar con el contenido del bowl.

Cortar los dientes de ajo por la mitad y frotarlos por las tostadas para que ganen ese aroma y sabor fuerte.

Cubrir cada tostada con la preparación de tomate y servirlas.

Receta de bruschettas simples

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tips adicionales:

Si sos de aquellos que le apasiona la mozzarella derretida, antes de servir, enviá las bruschettas al horno para que el queso se funda. Cuidado, porque demasiado tiempo puede quemar el pan.