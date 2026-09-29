Cáncer de páncreas: lograron descubrir cómo sobreviven las células de un tumor y qué tratamientos podrían erradicarlas

Un equipo de investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) identificó una forma de comunicación entre células de un tumor de páncreas que ayudaría a explicar cómo sobreviven cuando escasean el oxígeno y los nutrientes. El médico cardiólogo Jorge Tartaglione explicó el hallazgo en LN+ y señaló que conocer ese mecanismo podría permitir, en el futuro, desarrollar tratamientos para interrumpirlo.

Para describirlo, Tartaglione recurrió a una comparación cotidiana: lo llamó “el WhatsApp del tumor”. Con esa metáfora buscó mostrar cómo las células se envían señales en un entorno donde los recursos son limitados.

El descubrimiento señala un posible punto de intervención, pero todavía no implica que exista un tratamiento capaz de erradicar el tumor a partir de este mecanismo.

Tartaglione - Descubrimiento argentino en cancer de pancreas

Cómo sobreviven las células del tumor

“El tumor se queda sin oxígeno y sin comida. ¿Cómo hace para pedirla? Se comunica uno con otro y sobreviven igual”, explicó Tartaglione.

Según detalló, el trabajo de los investigadores argentinos permite observar cómo se comunican las células en esas condiciones adversas. “Encontraron la comunicación que tiene una célula con otra célula a través de mensajes”, resumió durante su exposición en LN+.

La importancia del hallazgo está en esa capacidad de supervivencia. Si los científicos logran determinar cómo intervenir en la comunicación que ayuda a sostener a las células tumorales, podrían explorar nuevas estrategias para actuar sobre el cáncer de páncreas.

Cáncer de páncreas

Qué tratamientos podrían surgir del descubrimiento

Tartaglione planteó que una posibilidad futura sería interrumpir esa comunicación celular para dificultar la supervivencia del tumor. “¿Para qué sirve? Para cortarlo, porque con futuros tratamientos esto se va a poder cortar y van a poder actuar sobre el tumor”, afirmó.

Por ahora, esa aplicación permanece en el terreno de la investigación. En su explicación no precisó fármacos, ensayos clínicos ni plazos para trasladar el hallazgo a un tratamiento en pacientes. El avance consiste en haber identificado un mecanismo que podría convertirse en un objetivo terapéutico si futuras investigaciones confirman cómo bloquearlo.