Cáncer de piel: los dos motivos detrás del aumento de casos y el error vinculado con el protector solar

Con el verano llegan las ganas de salir al sol. Y con el aumento a esa exposición, nuestra piel corre mayores riesgos. A partir de esa situación, el dermatólogo Ricardo Galimberti visitó LN+, donde analizó los dos motivos principales detrás del aumento de casos de cáncer de piel.

Ricardo Galimberti, dermatologo y profesor de la UBA

“El cáncer de piel crece por dos motivos. Por un lado, el aumento de la sociabilidad al aire libre: esto se traduce a que los individuos están más expuestos al sol que antes. Por ejemplo, antes la gente iba a la playa enteramente vestida", argumentó Galimberti.

“Y por el otro, el éxito de las campañas educativas y de concientización hicieron que aumenten las consultas de, que la gente aprovecha para entender las manchas o marcas en su piel”, agregó el experto.

El dermatólogo Ricardo Galimberti en los estudios de LN+

La mala prensa del protector solar

“Es un error el concepto de que usar protector solar es malo porque dejamos de absorber la vitamina D”, expuso el dermatólogo.

Luego, justificó: “Básicamente porque necesitamos muy poco tiempo de exposición al sol para que se sintetice la vitamina D. La piel es mucho más inteligente que el protector solar”.

La cantidad de decesos en el país por esta patología

En relación a su uso, Galimberti apuntó: “El protector solar actúa de acuerdo a la fórmula que tiene sobre diferentes radiaciones, sobre todo la de los rayos UV”.

“Cuando la gente dice ‘uso protector pero no tomo color’, está mintiendo. Todo depende del tiempo que pasemos expuestos al sol: ahí radica el secreto de cuánto tarda nuestra piel en colorarse“, explicó el especialista.

Cáncer de piel: las principales causas

Juventud, cremas y pieles resistentes

Consultado sobre la mayor barrera a la que se enfrentan los profesionales de la piel, Galimberti no dudó: “Los jóvenes. Porque a la noche bolichean y después se van a descansar a la playa: eso es tremendo".

“Y hacerles entender que la franja horaria comprendida entre las 10 y las 16hs es la de mayor radiación es realmente difícil”, profundizó.

¿Cómo evitar el cáncer de piel?

En palabras de Galimberti, “todas las cremas cosméticas son dermatológicamente testeadas. Ninguna es cancerígena, eso es imposible".

Su paso por el estudio de LN+ también tuvo lugar para las sugerencias: “Para los dermatólogos, el factor 50 alcanza y sobra para proteger la piel. Sirve para chicos y adultos de cualquier tipo".

“Otra recomendación que solemos dar es que la piel necesita estar siempre humectada: constantemente hay que estar utilizando una crema”, enfatizó Galimberti.

“Sin dudas el mejor momento que tienen las personas para hacerse sus chequeos dermatológicos es antes del verano: una oportunidad para prevenir”, concluyó Galimberti.