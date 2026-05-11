Crece el pánico de los vecinos de un country de Escobar por un puma suelto: “No hay que hacerse el Rambo, ni poner una trampa”

Un puma fue visto en las inmediaciones del Náutico Country Club, Escobar, y su paso quedó registrado en una cámara de seguridad cuando el animal recorría un sector residencial rodeado de vegetación.

En este marco, el veterinario Marcelo Zysman remarcó en LN+, punto por punto, los riesgos de tener al felino suelto en la zona y qué hacer si eventualmente alguien se topa con el animal: “Lo que hay que hacer esencialmente es no hacerse el Rambo, no hacerse el Terminator, no poner ningún tipo de trampa de nada”, advirtió el especialista, y subrayó: “Hay que permanecer quieto, tranquilo, e intentar resguardarse, pero de una manera prudente”.

Alarma por un puma suelto

Asimismo destacó: “Precaución para salvaguardar su integridad física y también la del pobre animal, que no tiene la menor de las ganas de estar ahí y le gustaría estar viviendo una digna vida”.

Ante las dudas de los vecinos sobre un posible encuentro con el animal en plena calle, el experto explicó en detalle: “Quedarse quieto, no intimidar al animal y esperar a que se retire (...)”.

En este sentido, Zysman sostuvo: “El animal lo sabe, sabe que no está en su entorno. Lo mismo, salir corriendo es darle la ventaja del salto. El puma puede saltar 3 metros de largo, entonces, tranquilos. Y en cuanto el animal intenta irse, ahí empezar a retroceder con cuidado”.

Buscan un puma suelto en Escobar: lo vieron merodeando las afueras de un country

Además el profesional hizo hincapié en la importancia de resguardar a los animales domésticos ante la presencia de este felino: “Protejan a los animales de compañía. Porque esos animales tienen que ser presas para un puma”.

“Lo que también tenemos como ventaja en ese sentido es que difícilmente el puma se acerque si siente un perro ladrando o algo así. Son animales de emboscada, son animales que van a buscar presas fáciles, de ninguna manera van a tratar de exponerse, tienen hábitos taciturnos al atardecer, a la noche, que es cuando ellos pueden patrullar su territorio en busca de alimento", concluyó el especialista.