Cánticos antisemitas: la Academia Nacional de Educación exhortó a la escuela a trabajar en valores

La Academia Nacional de Educación se pronunció a través de un comunicado sobre el episodio en el que un grupo de alumnos de la Escuela Humanos, de Canning, realizaron cantos antisemitas durante su el viaje de egresados, que realizaron junto con estudiantes de la escuela ORT Argentina, una institución judía abierta a la comunidad.

En el texto, la presidenta de la academia, María Paola Scarinci de Delbosco, hizo un llamado a las autoridades escolares, entre otros actores que se mencionan, a trabajar en la formación “explícita” de valores humanísticos y a rechazar toda forma de violencia contraria a la dignidad humana. Las palabras de la Academia Nacional de Educación contrastan con el segundo comunicado que emitió la Escuela Humanos el lunes último, en el que si bien se repudiaron “enérgicamente las expresiones discriminatorias y los cantos entonados por un grupo minoritarios de alumnos”, inmediatamente salieron a aclarar que los hechos habían ocurrido fuera de la escuela y que la institución no había participado en la organización del viaje de egresados.

“Ante manifestaciones antisemitas de alumnos y adultos a cargo de los mismos, que son de público conocimiento, la Academia Nacional de Educación expresa su rechazo a toda forma de discriminación y violencia por razones religiosas, étnicas o culturales, encubierta o explícita, por ser contraria al desarrollo de nuestras sociedades libres y democráticas, y a los derechos garantizados por la Constitución Nacional”, señala el comunicado, que lleva la firma de Delbosco.

“En este marco, la Academia Nacional de Educación exhorta a todos los agentes de la educación, a las escuelas y universidades de gestión estatal y de gestión privada, a los docentes y familias, a la formación integral explícita en valores humanísticos y en cultura de paz, integración y promoción y al rechazo de toda manifestación de violencia, específicamente por razones religiosas, étnicas, culturales u otra expresión de discriminación contraria a la dignidad humana y a nuestra vocación histórica de acogida y respeto de toda persona, sin distinción”, agrega el comunicado.

Comunicados

El lunes último, desde la Escuela Humanos, se aseguró que pese a no ser los organizadores del viaje en el que ocurrió el incidente, la institución asumía el compromiso de evitar que situaciones como estas se repitieran. “Asumimos la tarea de evitar la reiteración de este tipo de episodios. Para ello hemos mantenido una reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas a la institución”.

En el primer comunicado, se había hablado de posibles sanciones internas. Sin embargo, en el segundo, se volvió a rechazar el accionar de sus estudiantes e insistió en el pedido de disculpas, aunque este texto ya no se habló de sanciones para las personas involucradas, como el primero, donde se decía que se “adoptarán las medidas correspondientes”. En cambio, se informó que se impulsarán “talleres y espacios de reflexión”. También que se buscará trabajar junto a la “otra escuela involucrada”. Así se hace referencia a los alumnos de la ORT Argentina.

En el comunicado, la Escuela Humanos asegura que lo ocurrido “no refleja los valores de la institución”. Y agrega: “Ni siquiera reflejan la conducta diaria de nuestros estudiantes, incluidos aquellos que participaron en el cántico”, una frase que resulta llamativa en este contexto y que contrasta con la apelación de la Academia Nacional de Educación, que exhorta a involucrarse.

El video

Los estudiantes del último año de secundaria de la Escuela Humanos se vieron involucrados en cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartieron con alumnos de la ORT. Un video que se viralizó en las redes el domingo último, desató el escándalo. En las imágenes, además, aparece el coordinador de la empresa de viajes Baxtter y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores.

El video data del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conoció el domingo pasado luego de que el usuario de X Dani Lerer lo compartiera en su cuenta. “Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los adolescentes a bordo del ómnibus en el que viajaban.

Denuncias

A partir del posteo que se viralizó de inmediato, un abogado presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592.

En su presentación, el abogado Jorge Monastersky solicitó a la Justicia “medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación” a las personas que identifique la investigación a partir de esas pruebas.

Por su parte, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se presentaron el lunes en la Escuela Humanos, tras la difusión del video. Durante la jornada convocaron a las familias, mantuvieron reuniones con los estudiantes y propusieron instancias de reflexión conjunta con los alumnos de la ORT.

Por otra parte, el gobierno nacional denunció a la agencia de viajes Baxtter Viajes Express y a sus coordinadores por los cantos antisemitas que profirieron los alumnos del colegio Humanos. La denuncia menciona que el video es “aberrante”, que constituye un “acto discriminatorio” de “contenido antisemita” y que es un hecho de “incitación al odio contra las personas de religión judía” y de “incitación a cometer graves delitos de odio contra todos aquellos que formen parte de dicha comunidad”.

El Gobierno pidió mandar un oficio a la Escuela Humanos y otro a la agencia de viajes para que se identifique a los profesores, maestros, personal de la escuela, padres o madres y a los coordinadores del viaje y choferes.

“Una prueba irrefutable resulta la declaración inadmisible formulada a modo de comunicado por la empresa Baxter Viajes Express que reconoce los hechos y su indudable participación en ellos”, dice la denuncia.

Se trata, explica, de una “grave lesión contra la dignidad humana y contra la integridad moral de las personas de religión judía”.

“Tanto las personas no identificadas que esbozaron los cánticos antisemitas, los tutores y coordinadores responsables de la escuela y de la empresa de turismo, los representantes legales de ambas y quienes luego difundieron ese repudiable video instigaron públicamente mediante su reproducción a un número indeterminado y masivo de personas de forma seria y relevante a cometer un delito determinado (genocidio) contra un grupo determinado de personas (la comunidad judía)”, señala el texto.

No se trata de un “juego de estudiantes”, dice la presentación, sino que “su repudiable contenido excede esas meras expresiones, constituyendo una clara instrucción de cómo llevar a cabo el delito (quemando judíos)”.