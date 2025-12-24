Caos en el Unicenter: lluvia en su interior, locales afectados y sectores evacuados por el fuerte temporal

El centro comercial Unicenter registró filtraciones de agua en el tercer nivel del establecimiento como consecuencia del fuerte temporal que se desató este martes por la tarde en parte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que llevó a la administración del shopping a restringir su funcionamiento en los sectores afectados.

La situación, que sucedió en un día muy particular por las compras navideñas de último momento, fue confirmada por la propia administración de Unicenter a través de un comunicado difundido durante la tarde, en el que se precisó que las filtraciones impactaron sobre algunos locales ubicados en el nivel superior del centro comercial. Según se informó, la medida fue adoptada con el objetivo de priorizar la seguridad de los visitantes y de los trabajadores del lugar.

El Unicenter difundió un comunicado a raíz de el temporal que este martes afectó al centro comercial Instagram Unicenter

Desde el shopping indicaron que los equipos técnicos comenzaron a trabajar de inmediato para atender la situación y evaluar los daños provocados por el ingreso de agua. En ese marco, se anticipó que la normal operatoria de los sectores afectados será restablecida una vez concluidas las tareas necesarias y se informará cuando se reestablezca el funcionamiento pleno del centro comercial. En paralelo, las áreas no alcanzadas por las filtraciones continuaron desarrollando sus actividades con normalidad.

Las filtraciones se produjeron en el contexto del temporal que afectó a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante la tarde, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del interior del shopping que mostraban el ingreso de agua por los techos de algunos pasillos, en coincidencia con el pico de lluvias registrado en la zona norte del conurbano.

Las filtraciones afectaron a varios locales del centro comercial

El temporal se inició minutos después de las 17.30, cuando un frente de tormentas y fuertes vientos avanzó sobre la Capital Federal y varios distritos bonaerenses. Las precipitaciones intensas provocaron calles anegadas, autos bajo el agua y caída de árboles en distintos puntos del AMBA.

De hecho, en diálogo telefónico con LN+, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, informó que se realizaron 30 rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos a raíz de las inundaciones y señaló algunos de ellos corrieron riesgo de vida.

Usuarios de redes sociales difundieron videos de cómo la lluvia entraba al shopping

Según detalló García, se trató de un fenómeno “extraordinario” tanto por su intensidad como por su carácter focalizado. Precisó que en algunos sectores cayeron alrededor de 80 milímetros de agua en menos de una hora, mientras que en otras zonas del conurbano y en amplias áreas de la ciudad de Buenos Aires no se registraron precipitaciones.

Durante el avance del frente de tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y varios distritos bonaerenses, entre ellos Vicente López, San Martín, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza y Lomas de Zamora. El aviso tuvo una validez de dos horas.

La inundación en el Unicenter también afectó al estacionamiento del mismo

Desde la municipalidad de San Isidro -dentro del cual se encuentra el Unicenter-, informaron que en apenas dos horas se registró una caída de 83 milímetros de lluvia, fenómeno que calificaron como “la lluvia más intensa de los últimos años”. Además, señalaron que la tormenta provocó la caída de árboles y ramas de distintos tamaños y el despliegue de cuadrillas municipales para liberar sumideros y facilitar el drenaje del agua acumulada.