Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 24 de diciembre: las provincias afectadas

Luego del temporal que azotó al AMBA y en vísperas de la Nochebuena y la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 24 de diciembre, con un total de 16 provincias afectadas. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que en algunas zonas se podrán registrar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En el AMBA la jornada comenzará con nubosidad durante la madrugada, seguirá con sol y algunas nubes hacia el mediodía y mostrará inestabilidad por la tarde, cuando podrían registrarse lluvias aisladas. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, un dato a tener en cuenta para quienes planean celebrar al aire libre.

La alerta naranja por tormentas rige en el sudoeste de Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el noreste de La Rioja y el este de Catamarca. En esas áreas, el SMN advirtió que el fenómeno estará caracterizado por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 150 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al este de Jujuy, el centro y este de Salta, el noreste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Catamarca, el centro y sudeste de La Rioja, el este de San Juan, el centro y norte de San Luis, Córdoba, el norte de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de forma puntual, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora durante las tormentas.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 24 de diciembre SMN

Además, el SMN emitió alerta amarilla por viento para el sur de Jujuy, Santa Cruz y la costa este de Tierra del Fuego. En esas regiones, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones. Para las zonas bajo alerta naranja por tormenta, aconsejó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es estrictamente necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Asimismo, sugirió retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener agendados los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En el caso de la alerta amarilla por viento, el organismo recomendó evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados como macetas o muebles livianos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima será de 34°C y la mínima de 23°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, al mediodía parcialmente nublado y por la tarde se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación del 40%. Por la noche, el pronóstico indica tormentas, con una probabilidad que asciende al 70%. Para el jueves 25 se prevén tormentas aisladas durante la mañana y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un escenario similar, con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 22°C. El organismo indicó que durante la mañana el cielo estará algo nublado, al mediodía parcialmente nublado y hacia la noche se prevén chaparrones y tormentas. Para el jueves 25, la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10% durante la mañana, mientras que para el viernes se anticipa un ascenso de la temperatura y condiciones estables, sin lluvias.

En cuanto al resto del país, el pronóstico del SMN anticipa temperaturas elevadas en gran parte del centro y norte. En Córdoba se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 21°C; en Tucumán, 33°C y 21°C; en Santa Fe, 35°C y 22°C; y en Entre Ríos, 35°C y 22°C. En Jujuy, los valores oscilarán entre 31°C y 18°C; en Salta, entre 30°C y 17°C; y en Misiones, entre 30°C y 21°C.

Para la región de Cuyo y el oeste del país, el SMN indicó que en La Rioja la temperatura máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 22°C; en Santiago del Estero, 33°C y 21°C; en San Luis, 29°C y 23°C; en San Juan, 33°C y 19°C; y en Mendoza, 30°C y 21°C. En la Patagonia, se esperan condiciones más templadas: en Río Negro la máxima será de 24°C y la mínima de 16°C; en Chubut, 24°C y 13°C; y en Santa Cruz, 15°C y 7°C.

Para el jueves 25, en tanto, se presentará un descenso de la temperatura, una mínima de 20°C y una máxima de 29°C. El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de sol y una muy baja probabilidad de lluvias, entre 0% y 10%, lo que anticipa una jornada más estable para el almuerzo de Navidad.