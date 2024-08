Cardiólogos de todo el país suspenden la colocación de stents y las angioplastias programadas

Escuchar

A través de un comunicado, el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) informó que, por una crisis en el sector, realizarán una medida de fuerza: no se colocarán stents ni se practicarán angioplastias en todo el territorio nacional este miércoles 28 y jueves 29 de agosto.

La decisión, advirtieron, tiene que ver con un reclamo por la complicada situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista, los honorarios bajos y la falta de insumos. De esta forma, aclararon que durante los días que se extienda la protesta sólo se atenderán las urgencias “para no dejar morir a los pacientes graves” .

Los médicos nucleados en el Colegio de Cardiólogos aseguraron que el sector atraviesa una “tormenta perfecta” producto del deterioro inflacionario, el aumento exponencial de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo de los insumos.

Hasta el momento, las obras sociales y los sectores involucrados “no dieron respuesta a los pedidos previos”. “Por esa razón llegamos a esta situación que, por supuesto, no deseábamos”, expresó Antonio Pocoví, jefe de Hemodinamia y Cardiología del Sanatorio San Lucas.

“Estamos con una situación muy crítica con respecto a los honorarios e insumos, que aumentaron alrededor del 600% en el último año . Hubo algunas cosas, como el material de contraste, que tuvieron mas de 1200% de aumento”, detalló y agregó: “Sin embargo, nuestros módulos no aumentaron eso, sino aproximadamente un 140%. Estamos desfasados con respecto a los costos y no tenemos dinero para pagar los insumos ni actualizar honorarios”.

Además, el médico aclaró que en la Argentina no se fabrica ninguno de estos materiales, por lo que todo lo que se utiliza es importado. “Pagamos en valor dólar pero cobramos en pesos”, lamentó.

Esta situación crítica provocó que tanto las obras sociales y prepagas dilaten cada vez más la entrega de los materiales e insumos requeridos por los profesionales, lo que “somete a los pacientes a un riesgo mayor por la dilación en el tiempo de su tratamiento”.

“Los elementos del módulo son los materiales, los honorarios y internación, y no sólo aumentaron poco sino que se deterioraron. Nos cuesta poder seguir realizando las prácticas porque no nos alcanza. No hubiéramos querido llegar hasta acá pero, después de todo, no tuvimos respuesta de nadie”, lamentó Pocoví. “ No solo no tuvimos respuesta de ningún sector sino que tampoco del Estado: nos dicen que es ‘un arreglo entre privados’ , pero nosotros no tenemos la fuerza para modificar esta situación”, marcó, sobre el pedido que realizaron al Gobierno para que intervenga “urgentemente” y convoque al diálogo entre ambas partes para solucionar el conflicto.

Y subrayó: “De ninguna manera vamos a dejar de atender las urgencias, van a ser tomadas como siempre y las guardias van a atender. Los turnos que estaban programados fueron cancelados y se reprogramaron para otro día”.

En tanto, el comunicado que difundieron los cardiólogos intervencionistas advierte que “de no haber una respuesta por parte de las autoridades de las prepagas, las obras sociales y del Gobierno”, la medida de fuerza “se incrementará” y llegará a un punto en que la actividad “desaparecerá”.

