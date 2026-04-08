Carlos Damin, director del Hospital Fernández: “El fentanilo es un opioide muy potente y la sobredosis sobreviene muy fácilmente”

Luego del reciente fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, se confirmó la muerte de Eduardo Bentacourt, un enfermero de 44 años hallado sin vida en su departamento de Palermo junto a ampollas de propofol y fentanilo.

En este contexto, el médico toxicólogo Carlos Damin, analizó en diálogo con LN+ los riesgos de la administración de estas sustancias y su devastador impacto en el organismo.

Carlos Damin en LN+

Qué son y para qué se usan el fentanilo y el propofol

En medio de la investigación judicial por el desvío de propofol y fentanilo en el Hospital Italiano, el profesional en la salud sostuvo que el propofol no es una sustancia que genere dependencia: “No es una sustancia para pensarla como sustancia que genere dependencia porque no la genera”.

“El propofol es un anestésico que lo que genera es una sedación y que aquellas personas que se han hecho una colonoscopía y han recibido el Propofol pasan de estar despiertos a estar dormidos”, sumó.

Por otro lado y en relación al fentanilo, el especialista remarcó: “El fentanilo sí es el que genera 100. 000 muertos por año en Estados Unidos y que afortunadamente en nuestro país, tenemos muy pocos dependientes” y agregó: “Nunca fue un problema social serio”.

Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

“Nunca vi recuperarse un paciente consumidor de opioides”

“En 35 años que tengo de trabajar como toxicólogo en el Hospital Fernández, nunca vi recuperarse un paciente consumidor de opioides, siempre tienen extremadamente dramáticas recaídas, pero siempre fue un número menor los consumidores de opioides en nuestro país”, detallo el director del hospital.

En cuanto al consumo de estos fármacos en el país, recordó: Vimos durante muchos años el consumo de pastillas de antitusivos que era la de hidrocodeinona, otro derivado de los opioides y después hemos tenido, siempre por ahí ligado a la salud, algún morfinómano o algún dependiente del fentanilo porque son donde se puede conseguir".

“No nos olvidemos que el fentanilo, al igual que el propofol, no son medicamentos que se pueden comprar en una farmacia, solo se pueden obtener a través de la sustracción del hurto.”

El procedimiento del consumo de fentanilo

En este marco, el director del hospital resaltó que el fentanilo es una medicación que se utiliza hace varios años por parte de los anestesiólogos y que funciona como un analgésico muy fuerte, incluso mas fuerte que la morfina.

“El fentanilo es un opioide muy potente y la sobredosis sobreviene muy fácilmente, pero lo controla un anestesiólogo, especialista en el uso de este tipo de medicaciones”, profundizó.

En cuanto al procedimiento, destacó: “Normalmente lo administra con una bomba de infusión continua que es un aparato que es como si fuera en forma mecánica una aplicación sostenida en vena de una medicación pero siempre administrando la misma cantidad por minuto.”

Carlos Damin, director del Hospital Fernandez

La administración de propofol y fentanilo en los hospitales

Al ser consultado sobre la posibilidad de los médicos de acceder a estos medicamentos, el profesional sostuvo: “los hospitales y los sanatorios y las instituciones de este tipo de nosocomios tienen una trazabilidad de este tipo de medicamentos montada muy serio”.

Al tratarse de sustancias muy utilizadas en el hospital, son fármacos muy buscados por personas que quieren “mal utilizarlo”. En este sentido, subrayó: “Siempre hemos tenido alguna persona que quiera hacer este tipo de acto que no corresponde. Entonces, son sustancias muy controladas”.

En cuanto al recorrido del fentanilo, sostuvo: “Desde que el fentanilo sale de la farmacia, va al quirófano. Hay muchas personas que hacen este control, un control muy estricto del número de ampollas en la farmacia y dentro del quirófano, esto va al anestesiólogo que es quien lo usa, pero en un quirófano nunca está solo”.

“No es fácil que se sustraiga. Es posible. Puede haber un micro hurto, pero no es algo sistematizado”, concluyó.