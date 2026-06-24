Carlos Gardel, cantante de tango: “Cada vez que me enamoro creo que es la única ocasión en que verdaderamente he querido”
Hace 91 años, en Colombia, fallecía el Zorzal Criollo en un trágico accidente; su recorrido artístico
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El 24 de junio de 1935 fallecía Carlos Gardel, en Medellín, Colombia. Cada año, se recuerda al Zorzal Criollo gracias a su legado y aporte a la cultura nacional. Se trata de una de las figuras más importantes de la Argentina, referente del tango en el mundo y dueño de clásicos que al día de hoy se siguen escuchando.
En 1991, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 23.976, que celebra el Día del Cantor Nacional cada 24 de junio. Asimismo, Gardel cuenta con otra efeméride en su honor: cada 11 de diciembre se conmemora el Día del Tango, en recuerdo al Morocho del Abasto, como también a otro referente clave del género, Julio de Caro.
La vida de Carlos Gardel
Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1890, en Toulouse, Francia. Existen distintas teorías sobre el verdadero lugar de origen del cantante. Algunas sostienen que se trata de Argentina o Uruguay. Sin embargo, pasó gran parte de su vida en Buenos Aires, ciudad donde se consolidó como una leyenda.
Desde temprana edad demostró un gran interés por la música y el canto. En su juventud, conoció a José Razzano, un músico uruguayo con quien formó un dúo con el que ganó gran popularidad. Gardel se caracterizaba por su interpretación vocal y gran expresividad, sin descuida su técnica. En 1923 obtuvo la nacionalidad argentina, país fundamental para su obra. Muchas de sus piezas se inspiraban en la vida porteña y la cultura criolla.
Grabó cientos de canciones y composiciones entre las que destacan “Mi Buenos Aires querido”, “Volver”, “El día que me quieras”, “Por una cabeza”, “Cuesta abajo” y “Soledad”. Su éxito trascendió fronteras, ganando fama en Europa y el resto de América Latina. Supo diversificar su arte, al participar en películas como Melodía de arrabal y El Tango de Broadway, obras que ayudaron a difundir el tango en todo el mundo.
Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo durante el despegue en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Colombia. Si bien tenía 44 años, su corta carrera es recordada en la actualidad y se convirtió en una leyenda del tango.
Las frases más icónicas de Carlos Gardel
- “Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver no habrá más pena ni olvido”.
- “Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco, es de todos, y su patria es donde oye aplausos”.
- “Cuando necesito de paz, de tranquilidad, de sosiego, cuando muchos copetines y muchas farras me han cansado, vengo a ver a mi viejecita, y a su lado recobro fuerzas.”
- “Yo me siento muy feliz y satisfecho con el homenaje del pueblo. Porque es mi pueblo”.
- “La pregunta: ¿me quieres? No contiene para mí la emoción que se vuelca en la misma pregunta porteña: ¿me querés?”
- “No basta con tener la voz más melodiosa para entonar un tango. Hay que sentirlo, además. Hay que vivir su espíritu”.
- “La gente de distintas partes del mundo podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños. Pero hay algo más hondo en común: la afinidad que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana. Todos somos hermanos”.
- “He amado muchas veces en mi vida y conservo de ello gratísimos recuerdos, como que en todos mis amores he sido feliz. En ellos he querido de diferente manera según el temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente. Sin embargo, cada vez que me enamoro creo ser ésta la única ocasión en que verdaderamente he querido.”
- “Cómo voy a cantar palabras que no entiendo, frases que no siento.”
- “Mi idioma, señores, es el español… o mejor aún, el porteño. La pregunta ¿Me quieres? no contiene para mí la emoción que se vuelca en la misma pregunta porteña ¿Me querés? ¡Yo sé cantar solamente en criollo!”
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