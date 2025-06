Los orígenes de Carlos Gardel y por qué tenía “su corazoncito dividido”

Año 1930, primer mundial de fútbol de la historia. Uruguay y la Argentina se enfrentaban en la final y cada selección debía tener un artista que los representara. Pero en esta ocasión hubo uno solo, que le cantó a los dos países: Carlos Gardel. Cuando la prensa le preguntó por cuál de los dos hinchaba, él respondió: “Tengo mi corazoncito dividido”.

La atribución de Gardel como músico y personalidad exitosa de parte de distintos países llevó a diversas versiones sobre sus orígenes que, a 90 años de su muerte, mantienen flagrante la discusión sobre su nacionalidad. El éxito en su carrera es la clave por la cual todos quieren adjudicarse su figura, lo que derivó en versiones ambiguas de su vida y un punto de partida confuso sobre sus raíces.

Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, la cual almacena casi el 100% del patrimonio heredado del “morocho del Abasto”, tiene una mirada concisa sobre la discusión: al músico no le interesaba dar respuesta a la pregunta sobre sus primeros años de vida ni a cualquier otra que estableciera una grieta entre sus seguidores. “Siempre decía que no había que dividir, sino multiplicar. No se conoce su religión ni equipo de fútbol ni inclinación política. Él entendía que todo eso dividía”, señala a LA NACION.

El cantautor nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, pero a los pocos años se fue a vivir a la Argentina con su madre, luego de que su padre los abandonara. Gardel creció y se formó en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a cantar en cafés y en la calle, por las zonas del Abasto, La Boca, Avellaneda y Constitución. Así perfeccionó su talento y, tras haber formado parte de distintos grupos musicales, conformó el “dúo más famoso de la historia” junto con José Razzano, que funcionó desde 1913 hasta 1925, cuando el tolosano comenzó su carrera como solista.

Gardel viajó a Francia a los 38 años.

No volvió a Europa hasta 1928, ya con su carrera como músico consolidada, y desembarcó en París porque era considerada “la vidriera del mundo”. Fue una estancia intermitente, ya que con tantas giras y grabaciones viajó a distintas ciudades y, en 1933, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para dejar una huella también en el mercado norteamericano.

La versión que relata que nació en Uruguay surgió en 1920, cuando fue invitado a hacer una temporada teatral en España. El cantautor no podía sacar su pasaporte porque en su certificado de buena conducta tenía un prontuario con algunos antecedentes, como robos. Amparado por una legislación de la época, se presentó en el consulado uruguayo junto con dos testigos que avalaron que había nacido en Tacuarembó. Sin embargo, ese mismo día, ni bien le otorgaron el documento, inició los trámites para recuperar la nacionalidad argentina.

De todos modos, y tal como dice Santoro, Gardel no quería dividir. Al respecto, remarca: “Es inteligente la respuesta que dio en el Mundial 1930. Él sabía que cualquier cosa que divida no le servía ni le sumaba en su carrera. Y es por eso que no tiene detractores. Te puede gustar o no, pero no vas a encontrar a nadie que lo odie”.

“Todos los países quieren tener aquello que triunfa, lo que tiene éxito. Entonces, hoy tenemos fanáticos nacionalistas que lo único que les interesa es apropiarse de Gardel por un tema de nacionalismo. Lo que sí sabemos es que uno decide en dónde vivir, pero no dónde nacer”, describe.

Mona Maris y Carlos Gardel, en la película Cuesta Abajo, de 1934

Gardel se formó como artista en Sudamérica, triunfó en Francia y conquistó Estados Unidos. Cada país en donde vivió fue un eslabón y un desafío tanto para su carrera musical como actoral, aunque, al ser una figura altamente demandada a nivel mundial, cada país lo quiso tener como suyo. Mientras tanto, el Zorzal Criollo priorizó su ruta artística y en ajustadas ocasiones hizo aclaraciones sobre sus primeros pasos.

“Cuando quiso decir a dónde pertenecía, dijo a Buenos Aires”, marca Santoro. Gardel declaró que “se hizo, se construyó y quería morir” ahí porque fue la ciudad en donde decidió vivir, la cual amó, a la que le cantó y en donde quiso pasar sus últimos días.

Las “pastillitas” de la vida de Gardel

Santoro define como “pastillitas” a la faceta oculta de cada suceso de Gardel, que en su carrera cinematográfica fueron los esfuerzos que no se ven ante su talento. “Hay mucho detrás que no es reconocido o sabido. Por ejemplo, llegó a pesar 117 kilos y bajó casi a la mitad para poder actuar. También empezó a ir a clases de canto cuando vio que tenía cosas para mejorar”, afirma.

La fundación apuesta a estas pastillas para atraer al público joven que no suele frecuentar la música gardeliana. Una segunda curiosidad está vinculada a Berta Gardés, madre de Gardel, quien tramitó su documento el mismo día que su hijo y le tocó el número de identificación “424.635”. Curiosamente, el músico murió en un accidente aéreo el 24 de junio de 1935.

Mausoleo de Carlos Gardel en el cementerio de la Chacarita. Soledad Aznarez

“A 90 años hay gente que pide ser enterrada con Gardel”, es la frase de cabecera de Santoro para responder por qué cree que la sociedad sigue valorando al cantautor. “Qué importante habrá sido que para elogiar a alguien se le dice ‘sos Gardel’. Sigue siendo el elogio máximo”, sostiene Santoro.

La fundación entiende que el legado gardeliano no está en peligro de extinción de la memoria argentina, pero, de todos modos, impulsa iniciativas para reactivar e incentivar su consumo. Este 24 de junio, para conmemorar el aniversario 90° de su fallecimiento, se publicó una canción inédita del artista que combina instrumentos con inteligencia artificial. “Creemos que puede estar totalmente vigente hoy”, expresa el presidente de la entidad.

En números de la fundación, al menos dos personas por mes piden ser enterradas cerca de la tumba de Gardel en el Cementerio de la Chacarita. Es por eso que comenzaron a trabajar para crear un cinerario detrás de la bóveda del cantautor y que las familias puedan enterrar a los gardelianos cerca de su gurú musical.