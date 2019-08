Carlos Gesell y la historia de su extraño segundo nombre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 00:19

Nació en Buenos Aires, el 11 de marzo de 1891, en tiempos en que gobernaba el país Carlos Pellegrini. Su padres fueron Silvio Gesell y Anna Böttger, inmigrantes alemanes, quienes llamaron a su hijo Carlos Idaho Gesell. El segundo nombre tiene su explicación.

Un hermano de Silvio, llamado Hermann, había huido de Alemania para evadir el servicio militar. Llegó como inmigrante a los Estados Unidos, pero no logró adaptarse y decidió viajar a Buenos Aires donde se hallaba su hermano Silvio. Tampoco se sintió a gusto en ciudad capital (los Gesell vivían en Paraguay al 3000, más adelante se mudarían a Banfield, en el Gran Buenos Aires) y se trasladó a la Patagonia donde pasó una temporada hasta que, inconforme, resolvió que volvería a probar suerte en los Estados Unidos. ¿Adónde? En el flamante estado de Idaho, al norte del país del norte.

Silvio tampoco estaba conforme con su destino porteño y ambos hermanos comenzaron a planificar un futuro lejos de Buenos Aires. Según lo que hablaron, Hermann partiría primero a Idaho y Silvio con su familia lo haría después.

En la víspera del viaje, Hermann cumplía años. Concurrió a la casa de su hermano Silvio, donde le organizaron un sencillo festejo. Tomaron una botella de cerveza y esa noche sellaron el destino del niño que estaba por nacer. Porque todo el tiempo hablaban de Idaho y se divertían brindando y diciendo en inglés: "In God we trust, Idaho or burst" ("En Dios confiamos, Idaho o reventamos"). Hermann los esperaría allá. Una vez que Silvio liquidara su pequeña empresa de productos farmacéuticos, partiría con su familia a los Estados Unidos. Idaho era la esperanza, y eso fue lo que motivó a los padres para que llamaran con ese extraño nombre a la criatura. Pero, ¿qué quiere decir Idaho?

Para develar este asunto -y con la previa aclaración de que Silvio Gesell y familia fueron posponiendo el viaje a Idaho hasta descartarlo-, es necesario que nos transportemos a 1860, cuando el Congreso de los Estados Unidos se abocaba a la incorporación de nuevos territorios.

George Willing, representante de los mineros establecidos en la región que estaba pronta a oficializarse como estado, viajó a Washington y sugirió al Congreso la palabra Idaho, arguyendo que era el término que utilizaban los nativos del lugar para definir a su tierra. Explicó que la traducción de la palabra Idaho era "la gema en la montaña". El vocablo comenzó a circular en papeles oficiales, pero en el momento de designar el nombre en forma definitiva, los senadores optaron por Colorado, no porque no les convenciera Idaho, sino porque tenían dudas -y no se equivocaban- acerca de la legítima representatividad de Willing. Colorado era el nombre con el que los españoles habían bautizado al río más importante de la zona.

Parecía que el término Idaho iba a desaparecer de la toponimia estadounidense. Sin embargo, en esos meses se formó un poblado, más al norte de Colorado, que comenzó a usar ese mismo nombre. Por fin, en 1890, con el surgimiento de un nuevo estado, se resolvió que se llamara Idaho. Allí fue a parar Hermann Gesell y se compró una chacra.

Fuente: Archivo

Lo curioso es que quince años antes, en 1875, se había revelado que Willing había creado la palabra e inventado el significado. Se le ocurrió a partir de conocer una familia que tenía una hija pequeña llamada Ida. Por lo tanto, el segundo nombre del hombre que fundó Villa Gesell en la década de 1930 no quiere decir nada.