Compraron una iglesia de 900 años y realizaron un inquietante descubrimiento: “Decidimos dejarlos ahí”

Una pareja británica se llevó una sorpresa inquietante al intentar convertir una iglesia de casi 900 años en su hogar ideal, ya que descubrieron los restos de 83 personas enterradas bajo el piso del antiguo edificio.

Lucy, de 53 años, y Rhys Thomas, de 45, adquirieron la iglesia St Peters en Peterstone Wentlooge, Gales, en una subasta por 405.000 libras esterlinas (el equivalente a 560.526 dólares) en 2021. Creían que se trataba de una propiedad ya convertida en una vivienda de cinco dormitorios. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, se dieron cuenta de que la ambiciosa transformación aún no había comenzado.

La verdadera magnitud del desafío se reveló cuando empezaron las obras. Antes de iniciar la excavación, se les advirtió sobre la posible presencia de “cinco o seis” cuerpos enterrados ahí mismo, una práctica común en el pasado para personas influyentes o adineradas. Pero lo que encontraron superó con creces cualquier expectativa. “Nos quedamos impactados cuando removimos el suelo y aparecieron cuerpo tras cuerpo”, relató Lucy Thomas, citada por el portal SWNS, para luego confirmar el hallazgo de un total de 83 cuerpos. La madre de cinco hijos describió la experiencia inicial como “incómoda”, pero añadió: “Gradualmente nos fuimos acostumbrando al proceso”.

Lucy y Rhys Thomas decidieron apostar por la iglesia y se llevaron una sorpresa Instagram (@operationrenovationoldstpeters)

La pareja tomó la decisión de dejar los restos en sus lugares de descanso final, en un gesto de respeto. Sobre los cuerpos, instalaron un nuevo piso y un moderno sistema de calefacción por suelo radiante. “La gente estaba enterrada junta: maridos y mujeres, padres con hijos, así que decidimos dejarlos en sus lugares de descanso final y continuar la construcción a su alrededor”, explicó Lucy a SWNS.

Este hallazgo subraya la rica y a veces macabra historia de los edificios religiosos antiguos, donde el pasado coexiste de manera literal bajo los cimientos del presente.

La iglesia de St Peters, fundada en 1142, se presentaba como una oportunidad única. Cuando Lucy y Rhys pasaban en coche por delante de la misma, la vieron en venta. El anuncio la describía como una casa de cinco dormitorios, lo que los llevó a suponer que el trabajo de conversión ya estaba realizado. “Fuimos con la intención de no hacer mucho trabajo, y mucho menos convertir toda la iglesia”, dijo Lucy. Pero una vez dentro, se enamoraron del encanto del edificio y no pudieron resistirse a comprarlo, a pesar de que el trabajo estaba totalmente por hacer.

Entre las imágenes, mostraron algunos de los restos y un cráneo quedó casi completo Instagram (@operationrenovationoldstpeters)

El proyecto de cuatro años, que culminó recientemente, fue una “enorme batalla y un gran logro” para la pareja. Los primeros 18 meses fueron especialmente lentos debido a la espera de los permisos de planificación del ayuntamiento.

Rhys Thomas describió la tarea como “un trabajo desafiante” y admitió: “Simplemente aprendimos sobre la marcha”. Además mencionó la utilidad de buscar información en Google y unirse a grupos especializados en edificios protegidos. La pareja retiró el suelo original de 100 años de antigüedad y el cantero lo reutilizó para crear un patio exterior, con el objetivo de mantener todos los grabados y la piedra original.

Para la conversión, contrataron a un constructor local que empleó un marco de entrepiso mixto de metal y madera, lo que permitió preservar gran parte de las características originales del edificio religioso, como las paredes y el campanario. “Debido al marco de entrepiso flitch, pudimos dejar la iglesia como estaba; las antiguas paredes originales de la iglesia están intactas”, detalló Lucy a SWNS. A pesar de mantener la esencia histórica, la propiedad fue equipada con comodidades modernas, entre las que se incluyen doble acristalamiento, una mesa de billar, un gran piano, una zona de bar y una gran bañera de hidromasaje.

Lucy se mostró feliz en su nuevo hogar, pero lo cierto es que el descubrimiento fue muy macabro Instagram (@operationrenovationoldstpeters)

La que alguna vez fue una iglesia en ruinas es ahora una impresionante propiedad de seis dormitorios y seis baños, disponible para alquiler en Airbnb. “Estamos muy orgullosos de esto y todos han ayudado”, añadió Lucy, entre lo que destacó la colaboración de sus hijos, arquitectos, constructores y su esposo Rhys, quien se encargó de las finanzas y el papeleo.

El anuncio de Airbnb también menciona una lápida original en los terrenos exteriores, un “recordatorio silencioso y atmosférico del pasado y carácter del lugar”. Este hogar no solo fue restaurado, sino que se convirtió en un testimonio del pasado, donde cada rincón cuenta una historia, incluso las que yacen bajo tierra.