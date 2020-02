Uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, en Hablemos de otra cosa, por LN+ 01:51

Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes e hijo de Carlos Páez Vilaró, participó de una entrevista exclusiva con Pablo Sirvén, que se estrena este domingo 10 de febrero a las 22.30, por LN+. Allí, dio detalles de los dos temas que más lo obsesionan: la sombra enorme de su padre y el accidente aéreo que sufrió en viaje hacia Chile, con una durísima espera de setenta y dos días, hasta que fueron rescatados.

Al recordar aquellos días, Páez sostiene que cuando se enteraron que el avión que los buscaba abandonó la búsqueda fue "la mejor y la peor noticia" que pudieron recibir. "Cumplí 19, debajo de una avalancha. Nosotros salimos a pelear la historia. Que es lo que creo que filosóficamente es como hay que encarar la vida. Hay que salir a buscar los helicópteros, no esperar a que te vengan a buscar", dice hoy.

Y confiesa: "Creeme que me hirió más el divorcio de mis viejos a los 13 años que caer en la Cordillera".

Durante la entrevista relata con detalles el momento del accidente y las ideas que se le cruzaron por la mente antes de que el avión llegara a tierra. "Recé un avemaría y a lo largo pasaban muchas cosas: el avión se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío. De pronto, el silencio. Porque al perder el avión los motores, se sentía el rozamiento contra la nieve", cuenta.

Hijo del célebre y prolífico pintor e intelectual que animó la vida cultural y artística de Punta del Este durante tantas décadas, y cuyas huellas siguen vigentes en paredes y murales en distintos rincones de esa ciudad, habla con admiración de su padre, pero también siente el peso de esa sombra. "Papá era un tipo que hacía todo, entonces no me daba espacio a mí; no es fácil ser hijo de un famoso", afirma.

La entrevista completa, el domingo 10 de febrero a las 22.30, por LN+.