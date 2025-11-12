Caso Cecilia Strzyzowski. Marcela Acuña: “Quería que fuera César el que diga las cosas y no sucedió así”

RESISTENCIA (De una enviada especial).—“Yo soy una mamá que creo que hice lo incorrecto. Me manejé como mamá y me voy a seguir manejando como mamá”, comenzó su declaración Marcela Acuña, madre de César Sena, el principal acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

“Yo tenía que seguir para afuera. No quería que se entere Emerenciano y quería que fuera César el que diga las cosas y no sucedió así”, dijo.

“Yo creo que va a ser sano para él mismo que diga si es que sucedió algo”, insistió. Dijo que nunca pudo hablar con su hijo, que cuando le preguntó, él lloraba.

César casi no levantaba la mirada, cada tanto tomaba nota.

Por más de una hora y media, Acuña declaró en el juicio en donde la acusan de haber sido partícipe primaria del asesinato de su nuera. Repasó en detalle el 2 de junio de 2023, el día que mataron a Cecilia. Apuntó contra los medios, la utilización política del caso y contra los fiscales.

“Me cuesta decirlo. Las mamás como que tenemos un instinto, yo sabía que algo andaba fallando en la cabecita de César. Lo había visto los últimos días que no se afeitaba, estaba sucio. Yo lo cargaba, le decía que parecía un vagabundo. Algo pasaba, tenía miedo por él”, dijo.

Después se declaró culpable de no haberse dado cuenta del “estado de salud mental” de su hijo. “Aquí me he enterado de cosas que yo no sabía, como que estaban en un tratamiento psiquiátrico Cecilia y él”, agregó sobre ese tema.

Se quebró por primera vez al hablar de Emerenciano, con quien dijo que ahora están distanciados. “No me animaba a mirarle a la cara y decirle”, dijo.

”Yo sé lo que es Emerenciano en valores, en todo, y sabía que si él sabía algo lo iba a llevar a la policía".

“Él no estaba bien”

Sobre ese día, repitió en varias oportunidades que a César no lo vio bien. “Lo vi extraño. No lo vi bien, él no estaba bien. Vino diferente. Lo raro era que hacía calor y se había puesto un cuellito. Le digo, ‘César qué te pasó’ y cuando lo abrazo veo que estaba rasguñado”, dijo.

Después ahondó en que esa tarde, cuando tras haber visto a su hijo raro y lastimado, vio un bulto. “Automáticamente lo relacioné con lo que vi de mi hijo. Salí espantada", dijo.

Y agregó: “Pero yo no puedo decir que vi algo que era un cuerpo porque falto a la verdad y tengo que ser realista“.

Negó haber dado órdenes sobre qué hacer con el cuerpo, pero admitió haber pedido que le ”saquen el problema“.

“Es como que me quise desentender de todo y que no sepa nada”, sostuvo. Y planteó: “Silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió. Yo creo que de eso se trata esto”.

“Yo negué totalmente, a mí misma me negué. Cuando yo volví ya no había más nada, es como que a partir de ahí silencié. Nadie vino y me explicó y yo tampoco quise. Lo único que intenté era proteger a César”.

Y cerró: “Me declaro por supuesto inocente y quiero destacar una cosa: por sobre todas las cosas, amo a mi hijo. Y jamás culparía a mi hijo de algo que yo no estoy segura”.

El caso

A Cecilia Strzyzowski la mataron el 2 junio de 2023 en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad, donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados a Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador. Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.

Los tres llegan acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios.

Además del clan Sena, están imputados sus colaboradores Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por el delito de encubrimiento agravado.