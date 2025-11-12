Caso Cecilia Strzyzowski. Emerenciano Sena insistió en su inocencia: “No cometí ningún delito”

“Yo no hice nada”, repitió una y otra vez Emerenciano Sena, durante la declaración que duró 38 minutos. “Yo lo único que les puedo decir es que ese día hice mi rutina, no cometí ningún delito“, afirmó.

”El que cometió un delito que se haga cargo de su delito“, dijo. Y siguió: ”Si es que sucedió fue aberrante, pero yo no tuve nada que ver con eso“.

El principal acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski es su hijo, César Sena. Emerenciano y su mujer, Marcela Acuña, están imputados como partícipes primarios por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

Emerenciano Sena se tapa la cara, antes de hacer uso de la palabra Camilo del Monte

“Al jurado lo único que le digo es que yo no hice nada, que me midan con la vara que dicte su conciencia. Que Dios los bendiga a todos”, cerró.

Insistió en que es inocente y dijo que se enteró de la muerte de Cecilia una vez preso. “Yo no hice nada. Y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación. Yo entregué mi celular, estaba mi camioneta ahí“.

“No hice nada y no me investigaron para atrás, qué hice yo los días anteriores. A quienes llamé. Yo no mensajeé a nadie antes ni durante ni después porque no sabía nada. La verdad es que no sé por qué padezco esta situación", planteó.

Sena dedicó gran parte de su declaración a hablar sobre su historia y su teoría. “Yo estaba convencido de que se podía buscar la solución. Que nosotros, sin dejar de hacerle la casa a las ricos, podíamos tener casa lindas para nosotros. Teníamos el saber”, planteó.

Se definió como el rey de los crotos: “Yo me consideré y le dije siempre a los compañeros ‘véanme como el rey de los crotos’. Soy el croto que más entendió de la cuestión. Es así que nos fuimos juntando durante décadas hasta que tomamos la decisión de construir el barrio”.

“No creo que me condenen porque haya construido el barrio. Otro delito no cometí. Ese es mi logro, no hicieron plata con los pobres", dijo.

E insistió con que su misión era hacer algo para todos. “Nunca quise tener casa, no tengo nada a mi nombre por eso. Tengo un pensamiento que es mi pensamiento: soy enemigo de la propiedad privada, estoy en contra. He visto familias enteras pelearse por eso”.

Se ofreció a responder preguntas, pero ni la defensa ni la fiscalía quisieron hacerlo.