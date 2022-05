Censo 2022: ¿Jefe o jefa? Por qué se debe asignar a una persona como referente del hogar

En las horas previas al relevamiento presencial del censo 2022, mientras aún se puede completar el formulario digital, continúan apareciendo interrogantes entre las personas que completan las 61 preguntas del cuestionario. Entre ellas surgió una referida a cómo identificar a la persona referente del grupo familiar de la vivienda.

¿Por qué hay que designar un jefe de hogar? ¿No pueden dos personas ser jefes? También aparece la duda de por qué una mujer no puede presentarse como jefa de hogar o si la persona que se asume como jefe debe ser aquella que afronte los gastos del hogar o que cuente con ingresos económicos más altos.

“¿Cuál es la relación o parentesco con la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar?” es la primera pregunta del segundo bloque del cuestionario, el referido a la población, que cuenta con 37 consultas sobre los habitantes del grupo familiar. Es decir, la elección del o la referente del hogar corre a cuenta de quien responda el cuestionario y no está ligado a una cuestión económica o de otro tipo.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) respondieron que “cualquier persona mayor de 14 años puede ser la persona de referencia para establecer las relaciones de parentesco, y no tiene nada que ver con condiciones económicas (quién ganas más o quién gana menos), ni quién toma las decisiones”. Para mayor precisión, desde el organismo aclaran que la elección “tiene que ver con una persona de referencia en el hogar para establecer quién es quién en la composición”.

La semana pasada comenzó el censo en las zonas rurales de todo el país, como en el partido de San Vicente, en provincia de Buenos Aires Santiago Filipuzzi - LA NACION

Otra de las consultas frecuentes de los usuarios que en las últimas horas están completando el censo digital es sobre la definición de discapacidad, que no especifica cuál es la condición, sino que pregunta la dificultad para moverse, caminar, ver y comprender, entre otras cuestiones.

“Para obtener respuestas válidas del universo total de habitantes no se recomienda el uso de la palabra ´discapacidad´ debido a que tiene significados diversos (polisemia). Por ejemplo, para un sector de la población podría asociarse a la tenencia de un certificado de discapacidad y, para otros, podría ser omitida”, se explica en el sitio oficial del censo 2022.

Estos serán los elementos que portarán las personas censistas mañana; fueron presentados ayer por el titular del Indec, Marco Lavagna, para que puedan ser identificadas Silvana Colombo

“Los términos ´dificultad´ y ´limitación´ han sido adoptados en el cuestionario definitivo del censo luego de múltiples pruebas precensales y de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de expertos para la medición de la discapacidad, tales como el Washington Group y la CEPAL, la representación regional de las Naciones Unidas”, agrega.

Con estos mismos términos se indaga en los censos de Bolivia, Brasil Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda, Italia, Portugal e Israel, entre otros países.

Anoche comenzó el operativo en la Ciudad de Buenos Aires para censar a las personas en situación de calle Rodrigo Nespolo

Mañana la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en coordinación con el Indec, pondrá a disposición un número para consultas vía WhatsApp con el objetivo de ofrecer soporte para la realización de las entrevistas presenciales a personas con discapacidad.

El apoyo será tanto para las personas censistas como a las censadas desde el número telefónico 11 2478 4746. En caso de censar a una persona sorda usuaria de Lengua de Señas Argentina (LSA), se podrá solicitar un servicio de interpretación por video llamada para facilitar la entrevista.

Otras preguntas frecuentes son:

¿Es obligatorio responder las preguntas del Censo 2022?

Según lo establecido por el artículo 17 del decreto 726/2020 (que sienta las condiciones para la realización del evento) “todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas”. Y respecto de las penalidades para aquellos que no sigan esta directiva, añade: “Quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa”. Los valores de las sanciones económicas los establece el Indec.

¿Qué pasa si no puede estar en casa el día del Censo?

Existe una alternativa para aquellos que no puedan encontrarse en su vivienda el 18 de mayo. Según el organismo que coordina el relevamiento la persona deberá completar la información en el censo digital y obtener el código alfanumérico. La secuencia deberá ser entregada a un vecino o, en el caso de que viva en un edificio, al portero, para que sean ellos quienes suministren esta información al censista.

¿Hasta cuándo hay tiempo para completar el censo digital?

Hace casi dos meses está disponible la versión digital del Censo 2022 que permite contestar el cuestionario de manera remota por primera vez. Según lo establecido por el Indec, la página estará disponible hasta el miércoles 18 a las 8, momento en el que comenzará a hacerse de forma presencial. Aunque se estima que podría cerrar dos horas antes, a las 18.

¿Por qué se pide el número de DNI al inicio de la consulta digital?

El debut del censo virtual generó algunas inquietudes debido a que en los pasos iniciales de la carga de datos, el sistema exige la introducción del DNI de la persona. “Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. Este dato no queda registrado y no queda incorporado en la cédula papel”, argumentó Marco Lavagna, titular del Indec.

¿Qué pasa si me equivoco en los datos de la versión digital?

Para completar el censo digital los usuarios necesitarán disponer de una computadora, tablet o celular con acceso a Internet. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la opción censo digital que figura en el sitio www.censo.gob.ar. Esta modalidad tiene la opción de ir hacia atrás y borrar fácilmente el cuestionario con los datos ingresados en caso de que la persona se haya equivocado, a diferencia de lo que podría suceder con un papel y lápiz. Con ese botón que se encuentra debajo de cada hoja del cuestionario se puede modificar, borrar o eliminar la información proporcionada previamente.

El censo digital estará disponible hasta mañana a las 6, dos horas antes que comience el operativo presencial en las calles de todo el país

¿Cómo obtener el comprobante digital?

Las personas que respondan las preguntas del censo digital obtendrán un comprobante que deberán presentar ante el censista el día del relevamiento presencial. Vivienda, personas que habitan el hogar, características del hogar y la vivienda y población son los bloques que anteceden al comprobante de finalización.

¿Qué recaudos se tomarán para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19?

Se evitará, en lo posible, que el censista ingrese al interior de la vivienda. Las preguntas se podrán responder desde la puerta, la ventana o la planta baja del edificio. El Indec trabajará con los censistas en la implementación de cuidados sanitarios básicos como la correcta utilización del barbijo, el distanciamiento de dos metros y la higienización de manos.

¿Cuándo se difundirán los resultados?

Al finalizar el día del censo, o al día siguiente, se informará el total de las viviendas y de la población argentina. A los tres meses se conocerán otras variables, a los ocho meses estarán los primeros resultados finales de esos preliminares y, al año y medio, los resultados finales.