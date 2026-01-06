Nuevo corte en la ruta 11. Problemas con el asfalto suman inconvenientes y demoras en el acceso a Pinamar

PINAMAR (De una enviada especial).- El ingreso a Pinamar volvió a verse afectado este martes por un nuevo corte en la Ruta Provincial N°11, a la altura de la rotonda principal, como consecuencia de la rotura del asfalto en el sector que había sido intervenido en las últimas horas tras un derrame cloacal. La mano que va en sentido Ostende–Pinamar permanecía cerrada al tránsito, con desvíos obligatorios y demoras tanto en la entrada por Ostende, como en la propia rotonda de acceso a la ciudad, en plena temporada de verano.

Según informaron desde el municipio a este medio, la rotura se detectó durante la mañana en el mismo tramo donde se habían realizado tareas de limpieza y remoción de material luego del derrame registrado días atrás en la zona de lagunas y banquinas. Por razones de seguridad vial, se dispuso el corte preventivo de la calzada mientras avanzan los trabajos de reparación. Las autoridades estiman que la circulación podría normalizarse hacia el final de la jornada, aunque aclararon que la reapertura dependerá de la evolución de las tareas sobre el asfalto.

Desde temprano, el movimiento de maquinaria pesada marcó el ritmo del operativo. Retroexcavadoras, camiones y personal con indumentaria de seguridad trabajaban sobre la calzada dañada, retirando tierra y material acumulado y preparando el terreno para la recomposición del pavimento. En el lugar también se desplegó un operativo de tránsito con presencia policial, señalización y conos para ordenar los desvíos y evitar el paso de vehículos por la zona afectada.

Las tareas para reparar los daños en la ruta 11 implican el corte del tránsito en la mano de sur a norte

El corte generó un impacto directo en el flujo vehicular. Los autos que intentaban ingresar a Pinamar debieron desviarse por accesos alternativos desde Ostende, lo que provocó filas, tiempos de espera prolongados y congestión en la rotonda principal. La situación se da en un contexto de alto movimiento turístico, con recambio de visitantes y tránsito sostenido desde las primeras horas del día. Conductores consultados en el lugar señalaron demoras de varios minutos para completar trayectos que habitualmente demandan mucho menos tiempo.

Secuencia de inconvenientes

El episodio se inscribe en una secuencia de hechos iniciada con el derrame cloacal ocurrido en la zona cercana al ingreso a la ciudad. A raíz de ese evento, el municipio había dispuesto días atrás un corte total preventivo en un tramo de la Ruta 11, entre los kilómetros 396 y 393, mano descendente, y había anunciado trabajos de reparación a cargo de Aubasa y Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Si bien parte de la traza había comenzado a habilitarse de manera progresiva, la nueva rotura del asfalto obligó a reinstalar restricciones en un punto clave del acceso.

En paralelo, el derrame también generó preocupación por su impacto en el entorno y en los comercios de la zona. En particular, el supermercado ubicado en las inmediaciones del ingreso fue objeto de versiones cruzadas durante el fin de semana. Este martes, la Policía Ecológica informó a LA NACION que, si bien se registró agua alrededor del predio y persistía olor en el ambiente, el líquido no ingresó en el interior del local. De acuerdo con esa versión oficial, se realizó un proceso de descontaminación preventiva y el comercio se encuentra funcionando con normalidad.

El derrame de efluentes cloacales sobre la Ruta Provincial 11, en Pinamar, había afectado la calza sur norte y el ingreso a un supermercado ubicado en el lugar.

Las imágenes relevadas en el lugar muestran el contraste entre el intenso trabajo vial y la actividad cotidiana en los alrededores: montículos de tierra sobre la calzada, banquinas con restos de barro y agua acumulada, camiones de obra y personal especializado conviven con el movimiento habitual de vehículos particulares y clientes que ingresan y salen de los comercios cercanos. En el sector de lagunas, aún se observan zonas húmedas y marcas del escurrimiento provocado por el derrame inicial.

Desde el municipio reiteraron el pedido a vecinos y visitantes para circular con extrema precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal afectado al operativo. También señalaron que se continuará informando sobre la evolución de las obras y la eventual reapertura total del tránsito. Mientras tanto, recomendaron planificar los desplazamientos con tiempo extra y, de ser posible, evitar la zona en horarios de mayor circulación.

Las próximas horas serán clave para determinar si las reparaciones permiten restablecer la circulación con normalidad o si será necesario mantener restricciones por más tiempo.