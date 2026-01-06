El duro testimonio de la locutora venezolana Anaís Castro tras la captura de Maduro

Anaís Castro es una locutora, modelo y presentadora venezolana que desde 2017 reside en la Argentina. A cuatro días de la operación estadounidense en su país y de la captura del presidente Nicolás Maduro, la también periodista dio un duro testimonio sobre su vida en Venezuela, la situación de su familia y de la intervención que ordenó Donald Trump.

En la mesa de Urbana Play, donde trabaja, Castro primero hizo un resumen de su vida en Venezuela. Nació en San Antonio de los Altos, un pueblo cerca de Caracas y vio cómo en el 2007 comenzó la censura por parte del mandatario Hugo Chávez hacia los medios de comunicación y las primeras protestas estudiantiles en el país. La locutora, de hecho, participó de numerosas manifestaciones.

Una de las tantas protestas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro (Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

“En 2010 teníamos mucha presencia de médicos cubanos en el país. Yo estaba haciendo un curso de enfermería y me dio una parálisis facial, porque el banco de sangre es muy frío. Entramos [al hospital] con mi cara dándoseme vuelta, y el cubano le dice a mi mamá, ‘¿usted es chavista?’ Y mi mamá le dice, ‘¿qué me estás preguntando?’. Luego le responden, ‘que si usted es chavista, porque si no no la podemos atender ni a usted ni a su hija’. A mí la cara se me estaba dando vuelta. Era un médico cubano en mi país diciéndome que no se me podía atender. ¿Cómo es que depende de si yo apoyo al gobierno o no que se me atiende en un centro de salud integral, además atendido por gente que no es venezolana?“, fue una de las varias anécdotas que contó durante el régimen chavista.

Tras ello, expresó por qué dejó la carrera de enfermería: “En 2011 vi cómo a una niña se le infectó una herida por la cantidad de polvo que tenía el hospital porque se estaba cayendo. Esa niña falleció. Y yo no aguanté más”.

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero (XNY/Star Max/GC Images) XNY/Star Max - GC Images

Después de la muerte de Chávez en 2013 y de la asunción de Maduro, se desataron más protestas de estudiantes. “En ese momento me volví a envalentonar. Yo estudiaba en la Universidad de Bellas Artes. Se llevaron a dos de mis compañeros de clase. Los torturaron durante dos semanas. Me volví a asustar, claramente, y me volví a guardar”, dijo.

Más adelante, Castro indicó que ya para 2016, cuando crecía la violencia social y la represión, volvió a protestar porque su hermano deseaba salir a la calle a manifestarse, aunque ella tenía miedo de lo mataran.

“Fue la masacre más grande de estudiantes que vivimos hasta ahora. Salíamos con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Los empezaron a matar, nos empezamos a asustar. Pero yo me sentí cual heroína. Me junté con todas las mujeres a armar bombas molotov. Y me sentí poderosa armando mi primera bomba, armando las canastas para dárselas a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros papás. Más o menos 30 horas me duró la sensación de heroísmo. Al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de la casa de mi amiga y se llevaron a su mamá. Cinco hombres la torturaron y la golpearon. Cando ella se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los cinco”, expresó entre lágrimas.

En 2017, Castro decidió irse de Venezuela y mudarse a la Argentina. “Después convencí a mi mamá de que tenía que irse. Fui a Venezuela a ayudarla a organizarse. En el aeropuerto para entrar las fuerzas de seguridad me desnudaron. Me abrieron la valija y me preguntaron cuánta plata tenía. Tenía 6000 pesos argentinos en efectivo. Me dijeron ‘agarrá este teléfono y llamá a alguien porque hay alguien que tiene plata’. Y no nos olvidemos que en esta negociación yo estaba desnuda, con dos hombres armados y uniformados, con el uniforme con el que juraron proteger al pueblo venezolano, secuestrada en el aeropuerto de mi propio país”, reveló.

Desde 2016 a 2019 hubo un importante éxodo venezolano Luis Robayo / AFP - Archivo

“Le pagué la plata al tipo para que me liberen. No me hicieron nada. Se quedaron con los dos kilos de harina que llevaba”, sumó. También, según contó, secuestraron a su mamá porque una vecina le dijo al gobierno chavista que planeaba irse del país: “Mi padrastro me dijo, ‘necesito que transfieras todos tus ahorros porque secuestraron a tu mamá’. La metieron en una celda y le pidieron dólares para soltarla. Yo transferí todos mis ahorros a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela para que liberaran a mi mamá”.

Otra de las historias que contó, además de haber traído a la Argentina a su abuela, fue cuando murió su tío. “En 2019 le dio un infarto en la madrugada. Me llamaron de Venezuela para pedirme una ayuda porque no encontraban hospital. Estuve hasta las 15 llamando a todas las personas que yo conocía a ver si alguien del gobierno conseguía una cama en el hospital militar de Caracas para que lo ingresaran. Lo ingresaron y cuando lo bajaron de la ambulancia se murió, Después de casi 12 horas con un infarto. Mi tío se murió. Y yo lo vi por televisión”, sostuvo, visiblemente conmovida.

La operación estadounidense

En otro tramo de su descargo, la locutora dio su análisis sobre la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro tras más de 12 años en el poder. “Después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez. Tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo llevaron de mi país. Permítanme celebrar, permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado”, pidió Castro.

Y apuntó: “Hasta eso, hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron. Y llamamos a la OEA. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme. La región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país”.

La operación estadounidense en Venezuela

Además, habló del futuro que podría esperarle a Venezuela a pesar de la salida de Maduro. “El venezolano hoy está en silencio dentro de Venezuela. En silencio, asustado, comprando comida, pidiéndole a todas las personas que salen de la casa que eliminen los contenidos que tienen en sus teléfonos porque si ven que estás celebrando la caída de un dictador, te van a llevar preso y te van a torturar. Cuando me preguntan si no me duelen las 40 muertes por el bombardeo de este fin de semana, claro que me duelen. Me duelen tanto como los más de 400 muertos estudiantiles por las marchas y a las manos del gobierno. Porque me duelen los más de 36.000 torturados y más de 18.000 presos políticos. Todo eso me duele”, insistió Castro.

“Yo no sé cuál es nuestro futuro, pero conozco muy bien nuestro pasado. Así que la próxima vez que te vayas a sentar en tu sofá y le vayas a mandar un mensaje a un venezolano diciéndole ‘cipayo’, ‘vendepatria’, ‘vuélvete a tu país’, pensalo dos veces. No te pido que lo entiendas, te pido que nos respetes y que nos regales tres días para que el venezolano pueda ir para el Obelisco y bailar y festejar. No nos quiten también eso. No nos contaminen la alegría de sentir que se hace un poquito de justicia. No nos lo quiten”, pidió, a modo de cierre.