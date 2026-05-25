China enviará a un astronauta a una misión espacial de un año con la vista puesta en el alunizaje en 2030

CHINA (reuters).- China envió este domingo a tres astronautas a su estación espacial, uno de los cuales permanecerá allí durante un año, en lo que marcará un récord para el país y permitirá estudiar cómo responde el cuerpo humano a estancias prolongadas en el espacio. La misión se enmarca en el objetivo de Pekín de concretar un alunizaje tripulado antes de 2030.

La nave Shenzhou-23 despegó a las 23.08 hora local (15.08 GMT) a bordo de un cohete Long March-2F Y23 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, con tres astronautas a bordo.

Entre ellos se encuentra la especialista de carga útil Li Jiaying, exinspectora de policía de Hong Kong, quien se convirtió en la primera astronauta de esa ciudad en participar en una misión espacial china. La tripulación se completa con el comandante Zhu Yangzhu y el piloto Zhang Yuanzhi, ambos pertenecientes al cuerpo de astronautas del Ejército Popular de Liberación.

Uno de los tres permanecerá en la estación espacial Tiangong durante un año, lo que supone una de las estadías más prolongadas en el espacio, aunque todavía por debajo del récord de 14 meses y medio establecido por un cosmonauta ruso en 1995. Ese integrante será definido más adelante, según el avance de la misión.

China ha enviado astronautas a su estación espacial en varias oportunidades desde 2021, pero este lanzamiento se produce en un contexto de creciente competencia con Estados Unidos en la carrera por regresar a la Luna. Washington ha advertido sobre supuestos planes de Pekín para explotar el territorio y los recursos lunares, algo que el gobierno chino rechaza.

La NASA apunta a concretar un alunizaje tripulado en 2028, dos años antes del objetivo chino. Estados Unidos planea establecer una presencia sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones a Marte.

En ese marco, SpaceX realizó recientemente una prueba de vuelo sin tripulación de su cohete Starship, diseñado para transportar misiones hacia la órbita lunar. A su vez, China avanza con el desarrollo de tecnología propia para cumplir con su objetivo de 2030, que incluye nuevos cohetes, naves y módulos de alunizaje.

La misión Shenzhou-23 también tendrá un perfil científico. Los investigadores analizarán los efectos de la radiación, la pérdida de masa ósea y el estrés psicológico asociados a largas estadías en el espacio, con el objetivo de obtener información clave para futuras misiones de mayor duración.

Además, el país asiático impulsa experimentos vinculados a la permanencia humana en entornos espaciales. Entre ellos, estudios con células madre y estructuras biológicas que buscan entender la viabilidad de la vida a largo plazo fuera de la Tierra.

El objetivo final de China es establecer, junto con Rusia, una base lunar permanente hacia 2035, un proyecto que requiere validar tecnología, logística y condiciones de supervivencia en entornos de alto riesgo.