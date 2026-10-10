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Chocaron dos autos en Panamericana en el arranque del fin de semana largo: un muerto

Uno de los vehículos involucrados se prendió fuego tras el accidente

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Uno de los autos involucrados se prendió fuego
Uno de los autos involucrados se prendió fuego

Un conductor murió y otro resultó herido tras un choque ocurrido este sábado por la mañana entre dos autos en la autopista Panamericana, en el marco del inicio del fin de semana largo; por el incidente hay importantes demoras en la zona.

Por la fuerza del impacto, ambos coches quedaron destruidos. El herido fue trasladado a un centro de salud, aunque por el momento se desconoce su estado, al igual que las causas específicas que provocaron el choque.

La publicación de la empresa sobre el accidente - AuSol
La publicación de la empresa sobre el accidente - AuSol

Además, tras el impacto entre ambos vehículos, uno de ellos —una camioneta Honda HR-V en la que viajaba la persona que falleció— se prendió fuego.

Tras el hecho, la empresa concesionaria AuSol recomendó evitar la zona, ya que solo hay un carril habilitado en sentido a la provincia de Buenos Aires, lo que provoca largas filas de vehículos.

“Acceso Norte sentido al Norte km 15.5 altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución”, informó AuSol al respecto.

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