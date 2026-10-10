Chocaron dos autos en Panamericana en el arranque del fin de semana largo: un muerto
Uno de los vehículos involucrados se prendió fuego tras el accidente
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Un conductor murió y otro resultó herido tras un choque ocurrido este sábado por la mañana entre dos autos en la autopista Panamericana, en el marco del inicio del fin de semana largo; por el incidente hay importantes demoras en la zona.
Por la fuerza del impacto, ambos coches quedaron destruidos. El herido fue trasladado a un centro de salud, aunque por el momento se desconoce su estado, al igual que las causas específicas que provocaron el choque.
Además, tras el impacto entre ambos vehículos, uno de ellos —una camioneta Honda HR-V en la que viajaba la persona que falleció— se prendió fuego.
Tras el hecho, la empresa concesionaria AuSol recomendó evitar la zona, ya que solo hay un carril habilitado en sentido a la provincia de Buenos Aires, lo que provoca largas filas de vehículos.
“Acceso Norte sentido al Norte km 15.5 altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución”, informó AuSol al respecto.
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