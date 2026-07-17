Chocaron un auto y una camioneta en La Plata: murió una niña de 10 años

Una niña de diez años murió este jueves por la noche en un accidente de tránsito sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, en el partido de La Plata. La víctima, identificada por los servicios de emergencias como Luisana Vitoli, circulaba en un auto Renault Logan de color gris oscuro en sentido hacia Mar del Plata junto a su madre.

Según las primeras tareas de investigación, el vehículo chocó contra una camioneta Ford Ranger que manejaba un hombre de 29 años que intentaba cruzar la ruta, aunque de momento se desconoce el motivo por el que impactaron.

El comunicado de su institucion tras lo ocurrido

El personal del SAME llegó al lugar del accidente y confirmó el fallecimiento de la menor de edad de forma inmediata. La madre de la niña, María Gabriela Spampinato, de 47 años, sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta, un ciudadano de nacionalidad boliviana cuyas iniciales son D.R.B., también resultó herido y los médicos lo llevaron al mismo centro de salud, de acuerdo con el reporte del diario local El Día de La Plata.

En el kilómetro 45 trabajaron policías, integrantes de los Bomberos Voluntarios de El Peligro y personal de la Policía Científica para hacer las pericias. La Unidad Funcional de Instrucción número 12 de La Plata caratuló la causa como "homicidio culposo" y ordenó medidas para establecer las responsabilidades del hecho.

La muerte de la niña conmovió a la comunidad educativa de la localidad de El Pato, ya que su madre es maestra en el Colegio San Pablo Apóstol. Las autoridades de la institución informaron que la mujer viajaba junto a su hija y anunciaron que la institución suspendió toda actividad educativa y recreativa para este viernes.

“Queridas familias, como Institución informamos con profunda tristeza que esta tarde una docente del colegio tuvo un accidente en la ruta, con ella viajaba su hija quien perdió la vida en el momento. Por tal motivo el día de mañana la escuela permanecerá cerrada por duelo”, informaron al respecto.

“En este momento de tanta tristeza nos unimos en oración y pedimos por su eterno descanso”, concluyeron más tarde, junto a la firma del Equipo Directivo del Colegio San Pablo Apóstol.

Otro accidente en La Plata

Un hombre de 85 años, identificado como Hugo Mario Giménez, murió este jueves por la tarde tras ser atropellado por una moto cuando cruzaba caminando con su bicicleta por la avenida siete, entre las calles 603 y 604, en La Plata.

El peatón falleció en el lugar del hecho pasadas las 16 por el impacto, mientras que la investigación policial determinó que la conductora, Milagros Dulce, circulaba sin licencia de conducir y en una moto que no estaba registrada a su nombre.

El fiscal al frente de la Unidad Funcional de Instrucción número 12 calificó la causa judicial también como “homicidio culposo”. Para establecer exactamente cómo ocurrió el hecho, ordenó pericias mecánicas sobre la moto, el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad que registraron el episodio, la recepción de testimonios y la autopsia correspondiente, de acuerdo con el medio citado.