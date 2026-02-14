Choque frontal entre dos camionetas en la ruta 2 en el comienzo de Carnaval: murió un joven de 20 años

Este sábado, en el primer día del fin de semana XL de Carnaval, ocurrió un accidente fatal por la mañana cuando un conductor perdió el control de su camioneta en la ruta 2, chocó contra otro vehículo y murió. En la zona, a la largo de un tramo de 20 kilómetros, el tránsito está demorado ya que uno de los carriles de la autovía fue cortado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro vial -que involucró una Ford Eco Sport y a una camioneta Toyota Hilux- fue en el kilómetro 191, cerca de la localidad de Castelli.

#Tránsito En #Autovía2

Reducción de calzada en el Km 191 sentido a Mar del Plata por incidente vial.

Zona de Castelli.#AUBASATeCuida@BAProvincia — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) February 14, 2026

Según pudo saber LA NACION, la Eco Sport circulaba sentido a Buenos Aires. Por causas que aún son motivo de investigación, la víctima, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide ambas manos y colisionó de frente con la Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense.

Accidente en Ruta 2: un muerto

En ese marco, se desplegó un operativo para rescatar a los involucrados. El joven fue llevado al Hospital Castelli, pero poco tiempo después se constató el deceso. Por otra parte, en la Hilux iban a bordo dos ocupantes, que resultaron heridos y fueron trasladados al mismo centro de salud con lesiones de distinta consideración.

Participan del despliegue Bomberos de Castelli, ambulancias de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) y médicos del hospital zonal. Debido a las partes de los autos que quedaron desparramadas en el asfalto y las pericias a realizar para determinar las causas del siniestro, se dispuso la reducción de la calzada mano a Mar del Plata. El vehículo fue removido por una grúa de Aubasa.

Las condiciones climáticas eran favorables al momento del choque y se habla de que una mala maniobra por parte de la víctima provocó la colisión.

Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

Fin de semana de Carnaval

El accidente tiene lugar en la primera jornada de un fin de semana largo de cuatro días, en el que la costa atlántica es un destino popular. Debido a dos incidentes más en la ruta 2 (uno después del Peaje Hudson y otro a la altura de la ciudad de La Plata), llegar hasta la ciudad balnearia registra más demoras que lo habitual.

Para nota de balance de enero 2026 Mar del Plata Playas de La Perla 31 de enero. Mauro V. Rizzi

De acuerdo a lo que publicó el medio marplatense La Capital, las llegadas en micro a la ciudad se duplicaron este fin de semana. El viernes se registraron 443 servicios de larga distancia, con 211 salidas y 232 llegadas. Para este sábado, están previstas 276 llegadas, la mayoría de ellas desde Retiro.

Según estimaciones del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, la ocupación hotelera supera el 80%, con la mayoría de las reservas en el centro de la ciudad.

En paralelo, desde Aubasa indicaron a este diario que el flujo de vehículos que pasan esta mañana por el Peaje Samborombón en dirección a la costa es de 2195 por hora.