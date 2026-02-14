Choque frontal entre dos camionetas en la ruta 2 en el comienzo de Carnaval: murió un joven de 20 años
Ocurrió en el kilómetro 191, mano a Mar del Plata; hay demoras para circular hacia la costa
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, en el primer día del fin de semana XL de Carnaval, ocurrió un accidente fatal por la mañana cuando un conductor perdió el control de su camioneta en la ruta 2, chocó contra otro vehículo y murió. En la zona, a la largo de un tramo de 20 kilómetros, el tránsito está demorado ya que uno de los carriles de la autovía fue cortado.
De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro vial -que involucró una Ford Eco Sport y a una camioneta Toyota Hilux- fue en el kilómetro 191, cerca de la localidad de Castelli.
#Tránsito En #Autovía2— AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) February 14, 2026
Reducción de calzada en el Km 191 sentido a Mar del Plata por incidente vial.
Zona de Castelli.#AUBASATeCuida@BAProvincia
Según pudo saber LA NACION, la Eco Sport circulaba sentido a Buenos Aires. Por causas que aún son motivo de investigación, la víctima, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide ambas manos y colisionó de frente con la Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense.
En ese marco, se desplegó un operativo para rescatar a los involucrados. El joven fue llevado al Hospital Castelli, pero poco tiempo después se constató el deceso. Por otra parte, en la Hilux iban a bordo dos ocupantes, que resultaron heridos y fueron trasladados al mismo centro de salud con lesiones de distinta consideración.
Participan del despliegue Bomberos de Castelli, ambulancias de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) y médicos del hospital zonal. Debido a las partes de los autos que quedaron desparramadas en el asfalto y las pericias a realizar para determinar las causas del siniestro, se dispuso la reducción de la calzada mano a Mar del Plata. El vehículo fue removido por una grúa de Aubasa.
Las condiciones climáticas eran favorables al momento del choque y se habla de que una mala maniobra por parte de la víctima provocó la colisión.
Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.
Fin de semana de Carnaval
El accidente tiene lugar en la primera jornada de un fin de semana largo de cuatro días, en el que la costa atlántica es un destino popular. Debido a dos incidentes más en la ruta 2 (uno después del Peaje Hudson y otro a la altura de la ciudad de La Plata), llegar hasta la ciudad balnearia registra más demoras que lo habitual.
De acuerdo a lo que publicó el medio marplatense La Capital, las llegadas en micro a la ciudad se duplicaron este fin de semana. El viernes se registraron 443 servicios de larga distancia, con 211 salidas y 232 llegadas. Para este sábado, están previstas 276 llegadas, la mayoría de ellas desde Retiro.
Según estimaciones del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, la ocupación hotelera supera el 80%, con la mayoría de las reservas en el centro de la ciudad.
En paralelo, desde Aubasa indicaron a este diario que el flujo de vehículos que pasan esta mañana por el Peaje Samborombón en dirección a la costa es de 2195 por hora.
Otras noticias de Ruta 2
“Siempre hay algo de luz atrás del dolor”. Tenía 16 años cuando sobrevivió a una tragedia en la que perdió a su hermana, su tío y su abuela
"Demora irrazonable". Quedaron varados más de 10 horas en la ruta 2 a la espera del auxilio: la Justicia ordenó que los indemnicen
Medialunas en la ruta. 5 paradores para frenar este verano y disfrutar el viaje a la Costa antes de llegar
- 1
La muerte de James Van Der Beek: cuáles son los síntomas de alarma y cómo prevenir el cáncer que padeció el actor
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas
- 3
Más de 300 chicos sin escuela: denunciaron penalmente a los dueños del Instituto Formar Futuro, que cerró sin previo aviso
- 4
Tren Sarmiento: interrupciones y cambios en el servicio este fin de semana extra largo